Ferrari: la presa Mercedes sarà copiata sulla Rossa 2020

Lo spicchio di presa d'aria che la Mercedes aggiunge alla superficie della brake duct, inglobandola nel bracket della sospensione posteriore, è stato autorizzato dalla FIA dal momento che l'apertura permette l'accesso al fissaggio del tirante posteriore dello schema pull rod.

Siccome la presa serve alla squadra di Brackley a controllare la temperatura delle gomme evitando il surriscaldamento degli pneumatici posteriori, ha attizzato la curiosità delle altre squadre: non essendo riuscite a bloccare la soluzione a livello federale, è certo che questa idea la vedremo riprodotta su alcune monoposto 2020. E, fra queste ci sarà anche la Ferrari.

Si spiega, quindi, la ragione per cui la Mercedes si presenta alle verifiche con la freccia d'argento che calza le termo-coperte. I meccanici hanno avuto indicazioni precise dai tecnici per evitare che occhi indiscreti potessero fotografare il bracket della sospensione quando la W10 è ferma in pit lane, in attesa di entrare nel garage della FIA.

Resta valida una teoria sacra della F1: se non riesci a bloccare una soluzione che ha sfruttato la zona grigia del regolamenti, allora copiala...