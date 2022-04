F1 | Ferrari: la pole di Leclerc apre una strada

Quando a Leclerc è stato comunicato di aver conquistato la pole position, la risposta via-radio di Charles ha confermato una soddisfazione composta. Nel box Ferrari Mattia Binotto ha ringraziato tutti con strette di mano e pacche sulle spalle, tra i meccanici qualche abbraccio ed il classico ‘cinque’.

Non si è vista l’euforia che sorge spontanea davanti ad una grande impresa che supera le aspettative, e questo perché c’era la consapevolezza e la fiducia nel lavoro svolto.

“Eravamo convinti di avere il potenziale per poter fare bene – ha confessato a fine qualifiche Mattia Binotto - e il fatto di essere riusciti a giocarci la pole con entrambi i piloti conferma la robustezza del nostro pacchetto”.

Si può scommettere, e non sembra un azzardo, che quel ‘far bene’ citato da Binotto è una maschera che nasconde la parola pole position.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Siamo alla prima classifica ufficiale della stagione più lunga di sempre, ma una risposta dal Bahrain è arrivata. Il progetto F1-75, al di là dei verdetti che arriveranno nella dura battaglia sul fronte degli sviluppi, è indubbiamente nato bene, consentendo alla Ferrari di concludere una rincorsa lunga ed impegnativa iniziata nel 2020. Non è cosa da poco.

Charles Leclerc, Ferrari, riceve il premio Pole Position da Mohammed ben Sulayem, presidente della FIA Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Con questa base di partenza c’è tutto per sperare in una stagione molto diversa rispetto alle due precedenti, gli obiettivi sono ben altri rispetto al ‘terzo posto’ che è stato il target del 2021.

La Ferrari è tornata a giocare ai piani alti, ci saranno ovviamente weekend positivi ed altri meno, ma la Scuderia sarà della partita. Nel primissimo confronto stagionale Leclerc ha centrato la pole position, con un piccolo margine (123 millesimi) su un deluso Max Verstappen. Poca roba? Non proprio, considerando che lo stesso Verstappen ha salvato la prima fila per soli 6 millesimi di margine su Carlos Sainz, quindi anche in casa Red Bull c’è poco da recriminare.

Carlos Sainz Jr, Ferrari Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Era emerso nei test ed è stato confermato oggi: la Ferrari in questa primissima fase di stagione ha portato in pista una vettura molto equilibrata, che ha saputo gestire magistralmente il problema del porpoising ma non solo.

Siamo all’inizio di un percorso, è giusto ricordarlo e sottolinearlo, ma la base da cui parte la Scuderia è una monoposto che permette e Leclerc e Sainz di lottare col volante meno degli avversari (Red Bull esclusa) e di interpretare in modo molto efficiente il secondo ed il terzo settore del circuito di Sakhir.

Verstappen parla con Leclerc dopo la qualifica in Bahrain: il ferrarista ha siglato la pole Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Nel primo tratto c’è il timbro di Verstappen, ma parliamo pur sempre del campione del mondo e della Red Bull, avversari che fino a pochi mesi fa erano di fatto inarrivabili per la Scuderia. Oggi invece le rosse sono lì a giocarsela sul filo del decimo, e mettere pressione ad avversari di questa caratura è un lusso nuovo che potrà consentire al box del Cavallino di sfruttare il suo attacco a due punte.

“Sono convinto che abbiamo la coppia di piloti migliori – ha confermato Binotto - e credo che oggi ne abbiano dato una dimostrazione”.

C’è poi la conferma della crescita della power unit, ora evidente e certificata, per di più non solo da Leclerc e Sainz, ma anche dai team clienti Alfa Romeo e Haas risorti dopo un 2021 da incubo.

Vedere Bottas e Magnussen davanti alla Mercedes di Russell è un verdetto impensabile solo due giorni fa, un exploit clamoroso nelle gerarchie della Formula 1. Ma questo è, almeno oggi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Sulla F1-75 i cavalli si sono visti tutti, e non tanto nei valori di velocità massima, quanto nella guidabilità e nella efficienza in fase di accelerazione. È un dato cruciale per questa stagione e non solo, visto che le specifiche dei motori che hanno esordito ieri nella prima sessione di prove libere, sono state congelate e resteranno tali fino al termine del mondiale 2025. Una partita importantissima, a cui la Ferrari si è fatta trovare pronta.

Ferrari F1-75, dettaglio del diffusore Photo by: Motorsport Images

I 57 giri in programma domani sono un’altra sfida, da affrontare con gli stessi ingredienti ma con dosaggi differenti. Il punto fermo è la simulazione di gara completata ieri da Verstappen, un long-run impressionante per il margine confermato sulla concorrenza, ma nel gruppo degli avversari non c’era la Ferrari, rimasta nascosta o (versione ufficiale) concentrata sulla preparazione delle qualifiche.

Il primo Gran Premio dell’anno potrebbe confermare o sorprendere, ma c’è intanto una prima certezza: la Ferrari sarà della partita, e scatterà dalla migliore posizione possibile.