Ferrari: la paratia dell'ala posteriore è in stile Mercedes

La Ferrari introduce una modifica nell’ala posteriore a Sochi: le novità riguardano essenzialmente la paratia laterale che è stata rivista in tre parti distinte facilmente riconoscibili dalle frecce colorate.

Gli aerodinamici del Cavallino si sono ispirati alla Mercedes W11 che sta dominando la scena: nella parte più alta (freccia rossa) si può notare che in prossimità dell’attacco del flap mobile non c’è più il gradino a elle, ma si osserva una forma gradinata proprio come sulla freccia nera.

Nel bordo d’uscita dell’endplate si vedono le tre pinnette arcuate orizzontali (freccia blu): rispetto alla versione standard quella inferiore del GP di Russia è più lunga e leggermente più sporgente per modificare l’andamento della scia.

Sono state cambiate anche le frange (freccia gialla): erano sei con slot molto più piccoli e ravvicinati e ora sono solo due con soffiaggi di maggiore portata del flusso dalla parte esterna della paratia verso quella interna andando nella direzione delle scelte degli aerodinamici della Stella.

L’immagine di Giorgio Piola ci mostra anche il profilo principale dell’ala posteriore che non è nuovo: si rivede la soluzione a cucchiaio con il flap mobile a corda larga.