F1 | Ferrari: la domenica non è un dì di festa, ma di penitenza

Partiamo dai numeri. Carlos Sainz, partito dalla seconda posizione, dopo i sessantasei giri del Gran Premio di Spagna ha ottenuto la quinta piazza. Charles Leclerc, scattato dalla pit-lane, ha mancato la top-10. Lo scenario ipotizzato alla vigilia del weekend in cui le due SF-23 si sarebbero presentate nella versione ‘aggiornata’ non era questo. A sorprendere, in negativo, non sono tanto i 45 secondi che hanno separato sul traguardo Sainz da Verstappen, quanto i 21 rimediati da Hamilton, scattato al via alle spalle dello spagnolo. E ha sorpreso, sempre in negativo, vedere Leclerc impossibilitato a raggiungere la zona punti.

Frederic Vasseur, Team Principal Ferrari se la ride, non ha capito qual è la situazione del Cavallino Photo by: Ferrari

Frederic Vasseur ha confermato di aver visto dei passi avanti, sottolineando che anche gli avversari progrediscono, cosa che probabilmente è vera. E probabilmente se a Barcellona avesse corso la SF-23 di Monaco magari il gap sarebbe stato anche maggiore, ma è una considerazione che fa a pugni con l’unica cosa che conta, ovvero la classifica finale.

E l’ordine d’arrivo non ha portato buone notizie. Analizzando la gara di Sainz emergono diversi aspetti che dovranno essere interpretati al ritorno a Maranello, lavoro che si aggiunge ai motivi che hanno bloccato Leclerc in qualifica, al momento ancora sconosciuti.

Il primo stint della gara di Carlos (completato con le soft) non è stato male in termini di ritmo. Nei 14 giri percorsi, Sainz ha mantenuto la seconda posizione controllando Hamilton e rimediando sette secondi dal leader Verstappen. Il pit-stop anticipato della Ferrari è stato letto come una difesa da un possibile undercut di Hamilton (arrivato in zona DRS), ma resta il fatto che dopo la sosta di Carlos, Hamilton è stato in grado di percorrere altri dieci giri, sempre con lo stesso set di soft montato al via. Un altro punto interrogativo è il ritmo che la Ferrari numero 55 ha tenuto con il successivo set di medie.

È stato in questa fase che Sainz ha perso molto del distacco finale. Nonostante il set di gomme nuove, il distacco rispetto a Hamilton (rimasto in pista con le soft) è rimasto inalterato fino al pit-stop di Lewis, avvenuto al giro 24. A ruoli invertiti, Hamilton (tornato in pista proprio dietro Sainz) ha sfruttato il set di medie nuove abbassando notevolmente i suoi tempi e riuscendo a mettere a segno il sorpasso dopo soli tre giri. Carlos è tornato a girare su tempi veloci solo dopo il giro 41, quando ha montato un set di gomme hard, ma anche in questo caso la gomma nuova non è stata in grado di abbassare il gap rispetto a Lewis.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Pierre Gasly, Alpine A523 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Una volta che la Mercedes numero 44 ha completato il suo ultimo pit-stop, è tornata in pista 14 secondi davanti a Sainz, aggiungendone altri 7 prima della bandiera a scacchi. Di fatto non c’è stata storia, e anche Vasseur ha ammesso che “...in termini di passo gara, Red Bull e Mercedes sono più veloci di noi”. Nel primo caso nessuno si attendeva un verdetto diverso da quanto visto in pista, nel secondo lo scenario ipotizzato era diverso.

Il mistero sulla domenica della Scuderia si infittisce ulteriormente analizzando la gara di Leclerc. “Il set di gomme hard montato da Charles al via è stato una sorta di incubo – ha sottolineato Vasseur - mentre con l’ultimo set (sempre hard) è stato molto più contento. Dobbiamo valutare le ragioni di questa incostanza ed è su questa che ci concentreremo prima del Canada. Sicuramente continueremo a sviluppare la macchina, ma se in qualifica si tratta di decimi di secondo, in gara in questo momento ci servono dei secondi. Dobbiamo riuscire a sbloccare qualcosa nella monoposto se vogliamo veramente fare i passi avanti che ci servono”.

Poco conta, alla fine, quanto la Ferrari sia competitiva in qualifica se poi una Mercedes che scatta dodicesima è in grado di avere la meglio in gara. Il problema è la domenica, ed è li che devono essere indirizzate tutte le energie.