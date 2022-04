F1 | Ferrari: la... bestia è la F1-75 oppure Leclerc

Charles Leclerc e la sua ‘bestia’ hanno sbancato Albert Park. Il secondo successo stagionale del monegasco, sempre più leader della classifica generale, ha garantito gli stessi punti della vittoria conquistata a Sakhir, ma il feeling è diverso.

Leclerc e la Ferrari hanno dominato la scena, marchiando a fuoco il Gran Premio d’Australia con un ritmo proibitivo per tutto il resto del gruppo e dando forma, giro dopo giro, ad uno scenario che ha sorpreso la stessa squadra. “Oggi la macchina era una bestia”, ha commentato con il sorriso Leclerc, una valutazione emersa in modo chiaro anche dall’analisi dei numeri.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, festeggia nel parco chiuso di Melbourne Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

I venti secondi che sotto la bandiera a scacchi hanno separato Leclerc dal più vicino dei suoi inseguitori, Sergio Perez, non dicono tutto, perché al giro 23 la safety car ha azzerato i distacchi, vanificando il vantaggio che Charles aveva accumulato fino a quel momento. Nel 58esimo ed ultimo giro Leclerc ha poi voluto lasciare un’ultima pennellata cercando il giro più veloce, ed anche qui il divario con Perez (anche lui a caccia del punto addizionale) è stato superiore agli otto decimi.

Alla base del dominio della F1-75 c’è una gestione perfetta degli pneumatici, un terreno su cui la Ferrari per anni ha sofferto, ma che oggi è diventato il grande valore aggiunto che consente alla Scuderia di fare la differenza.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, rientra al parc fermé dopo la vittoria a Melbourne Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Si era visto in Bahrain, mentre a Jeddah era stata l’evoluzione della pista a trarre in inganno i tecnici del Cavallino. A Melbourne non ci sono stati imprevisti, e mentre gli avversari (inclusa Red Bull) dopo pochi giri hanno iniziato a lottare con un fastidioso graining, Leclerc ha marciato con una regolarità invidiabile. Ritmo velocissimo e zero problemi, il sogno di tutti i piloti.

Charles è stato interprete perfetto di una monoposto impeccabile, facendosi trovare pronto nei momenti più caldi. Il primo ostacolo il monegasco lo ha superato senza problemi allo spegnersi del semaforo: partenza perfetta e leadership alla prima curva.

Poi è arrivata la safety car (dal giro 23 al 25) e Leclerc ha dovuto gestire la delicata fase di ripartenza con le gomme hard, un contesto che solitamente vede la Red Bull molto aggressiva grazie alla capacità di ‘accendere’ subito gli pneumatici portandoli nella corretta finestra di utilizzo.

Charles è stato freddo, recuperando anche una piccola sbavatura nella curva che immette sul rettilineo principale, una circostanza che ha esaltato la trazione della monoposto. Giro dopo giro ha preso il largo, e durante la sua galoppata ha ricevuto anche la notizia dello stop di Verstappen, un’informazione cruciale che cambia molto lo scenario nella classifica di campionato.

Leclerc sul podio di Melbourne con Russell Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Grazie alla vittoria di Albert Park Leclerc è salito a quota 71 punti, 34 in più dell’avversario più vicino (George Russell). L’aria dei piani alti è indubbiamente molto salutare per Leclerc, arrivato finalmente nell’habitat a lui più congeniale. Lo si vede non solo dalla guida (impeccabile) ma anche da tanti piccoli dettagli che denotano una grande tranquillità, moderato via-radio e contento (ma non esaltato) da quanto sta conquistando. È ciò che aspettava da tempo, ed ora che il momento è arrivato, Charles se lo gode con serenità.

L’aria che fa molto bene a Leclerc sembra invece causare un debito d’ossigeno a Carlos Sainz. Lo zero in classifica con cui lo spagnolo ha lasciato Melbourne è un verdetto amaro, perché non determinato da un rendimento non all’altezza, a mancare è stato altro.

Carlos Sainz ha quasi stallato al via del GP d'Australia Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Carlos sia in qualifica che prima del via ha dovuto fare i conti con una serie di imprevisti che si sono rivelati degli ostacoli, l’ultimo in ordine cronologico è stata la sostituzione del volante resasi necessaria pochi istanti prima del via.

Un cambio che ha vanificato le prove di partenza che tutti i piloti fanno prima di arrivare in griglia, una procedura che serve a prendere confidenza con lo stacco della frizione perché ogni volante richiede un suo feeling. Sainz è così partito alla ‘cieca’ e allo spegnersi del semaforo ha quasi stallato, perdendo molte posizioni.

Per Carlos non è stato certo gradevole ritrovarsi in quattordicesima posizione, ma c’era ancora la possibilità di costruire una corsa che gli avrebbe consentito di recuperare posizioni, grazie all’ottima performance della monoposto, ma qui è mancato il sangue freddo.

Sainz si è innervosito commettendo un errore da penna rossa nel secondo giro, in un tentativo azzardato di passare Mick Schumacher terminato nella sabbia della via di fuga all’esterno della curva 10.

Non è facile ritrovarsi nelle retrovie sapendo che il compagno di squadra guida la corsa, ma la storia del motorsport insegna che in questi casi serve saper stringere i denti e portare a casa il possibile in attesa di giorni migliori.

Giorni indubbiamente arriveranno anche per Sainz, ma oggi serve isolarsi da quanto sta facendo il compagno di box e pensare al proprio campionato. Dopo tanti anni Carlos ha a disposizione una monoposto vincente, sarebbe un peccato sprecare questa opportunità facendosi condizionare da ciò che poteva essere.