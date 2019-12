Ferrari: la benzina di Leclerc è sotto investigazione!

La Ferrari è sotto investigazione. Il collegio dei commissari sportivi prenderà una decisione alla conclusione, ma l'accusa è piuttosto grave.

Jo Bauer, delegato tecnico della FIA, ha effettuato un prelievo di carburante dalla SF90 di Charles Leclerc e la benzina che è stata verificata sarebbe in quantità significativamente diversa da quella che è stata dichiarata dalla Scuderia, ragione per cui il controllore tedesco ha fatto una segnalazione ai commissari sportivi in quanto la Ferrari non sarebbe in conformità con la direttiva tecnica TF12-19. Ogni monoposto può imbarcare nel serbatoio un massimo di 110 kg di carburante.

Mattia Binotto sulla griglia di partenza ha detto: "Abbiamo saputo anche noi la notizia, non è chiaro di cosa si tratti. Se ne parlerà durante la gara, da parte nostra siamo tranquilli. È importante chiudere bene il 2019, importante per il morale chiudere in modo positivo".

Vedremo...