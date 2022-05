F1 Ferrari: in Spagna pance più strette per ridurre il drag e....

Al filming day di Monza era presente anche Mattia Binotto. Il team principal ha seguito in prima persona il lavoro sullo Stradale brianzolo, mentre a Maranello si stava lavorando alla delibera del pacchetto di aggiornamenti che la Ferrari porterà a Barcellona per il GP di Spagna.

La Scuderia introdurrà a Montmelò un primo sviluppo molto consistente sulla F1-75 nel tentativo di arginare la crescita della Red Bull che con la RB18 guidata da Max Verstappen ha vinto le ultime due gare (Miami e Imola).

In Florida il gap da Milton Keynes è stato quantificato in un paio di decimi, per cui è lecito attendersi un passo avanti Ferrari di 3 o 4 decimi: un salto importante nella F1 moderna, dove i miglioramenti si misurano in tanti millesimi (che nemmeno di vedono) sommati fra di loro.

In questo caso, invece, le novità si vedranno eccome, perché andranno a toccare tutti gli aspetti nevralgici della rossa: fondo, pance, ali, brake duct. E, ovviamente anche un calo del peso verso il minimo regolamentare di 798 kg.

Ferrari F1-75: ecco il fondo provato nelle FP1 di Melbourne base per lo sviluppo spagnolo Photo by: Giorgio Piola

Il nuovo fondo è stato concepito per limitare gli effetti negativi del porpoising, il saltellamento che emerge alle alte velocità e che fa perdere carico e, quindi, prestazione. Con la soluzione deliberata la Ferrari dovrebbe concedersi un assetto più vicino al suolo, estraendo una maggiore downforce sotto al marciapiede che non costa in termini di efficienza aerodinamica.

Il lavoro di sviluppo è stato fatto partendo dal fondo sperimentato in FP1 in Australia con un estrattore più stretto nella parte centrale e con un diverso sfogo d’aria sul marciapiede di disegno squadrato e, forse, con un pattino in metallo nella parte interna, pattino visto durante i test di gomme 2023 Pirelli a Imola e che tante polemiche ingiustificate ha scatenato negli inglesi.

Ferrari F1-75: a Barcellona vedremo pance di minore volume ma dallo stesso disegno Photo by: Motorsport.com

Anche le pance sono state riviste: a dispetto dell’Aston Martin che abiurerà il doppio fondo per spostare il concetto delle fiancate spioventi stile Red Bull, la Ferrari manterrà l’inedito scavo superiore, ma avrà pontoni laterali leggermente più stretti. La forma non cambierà ma la sezione sarà minore per ridurre il drag e anche il peso. Insomma un’azione di “pulizia” dopo aver valutato qual è il carico che viene prodotto dalla concorrenza.

Ferrari F1-75: l'ala posteriore da alto carico per Barcellona a confronto con quella di Miami Photo by: Giorgio Piola

La nuova ala posteriore da alto carico ve l’abbiamo già mostrata nei disegni di Giorgio Piola, mentre è ancora in corso lo studio su come stabilizzare la temperatura delle gomme nell’arco di uno stint in funzione delle variazioni climatiche: la Ferrari ha bisogno spesso di due giri di lancio per portare gli pneumatici nella giusta finestra di lavoro, così come fatica a trattenere il calore nel corner per assicurare alle coperture la necessaria energia da trasferire alla pista.

Ferrari F1-75: diversa la cover in carbonio del braccio dello sterzo a Miami Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Si tratta di un’area di sviluppo che coinvolge oltre al disegno delle brake duct anche le sospensioni anteriori che potranno subire piccole modifiche. A Miami avevamo già osservato il braccio dello sterzo con una diversa cover in carbonio utile a cambiare l’andamento dei flussi nel soffiaggio che si crea con il triangolo superiore.

La Ferrari mette sul tavolo le sue carte per difendere e, magari, consolidare il suo vantaggio nelle due classifiche mondiali, rispondendo alla Red Bull con soluzioni tecniche utili a valorizzare il potenziale della F1-75. La guerra degli sviluppi è entrata nel vivo…