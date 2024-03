F1 | Ferrari: in Giappone si darà... fondo alle modifiche?

Dopo due GP dominati dalla “paura di sbagliare”, in Australia abbiamo visto un’altra Ferrari: coraggiosa. Decisa a mostrare l’effettivo potenziale della SF-24. Il risultato? Doppietta rossa con Carlos Sainz vittorioso e Charles Leclerc secondo. Certo c’è stato il ritiro di Max Verstappen ad aprire la strada del Cavallino al trionfo di Melbourne, ma è indubbio che all’Albert Park è cambiato l’approccio.

Bisogna riconoscere che è il merito è di Fred Vasseur. Il team principal francese aveva capito che con l’atteggiamento rinunciatario è impossibile infastidire la Red Bull e ha chiesto una Ferrari all’attacco. Nelle dichiarazioni che hanno preceduto la trasferta nella terra dei canguri aveva dato il segno della linea di cambiamento: “Siamo decisi ad assumere un approccio aggressivo per cercare di mettere sotto pressione i rivali che hanno avuto la meglio nelle due gare”.

Charles Leclerc e Fred Vasseur credono in un futuro positivo della Ferrari Foto di: Ferrari

Detto e fatto. In questa primavera sta sbocciando la squadra che Vasseur ha plasmato secondo i suoi voleri, dopo che lo scorso anno aveva gestito un progetto e un team che erano stati delineati da Mattia Binotto.

Vasseur sta combattendo la “paura di sbagliare” che è un male atavico della Gestione Sportiva: in F1 conta avere piloti vincenti e una monoposto competitiva, ma tutti sanno quanto sia importante portare dei pacchetti di aggiornamento prima degli avversari, nella speranza di rompere una certa gerarchia dei valori.

Sia chiaro un fatto: a Suzuka rivedremo una Red Bull molto forte, dove le doti della RB20 dovrebbero esaltarsi nello snake iniziale della pista giapponese, ma la Ferrari non vuole essere remissiva. Per il GP del Giappone era programmato un piccolo sviluppo aerodinamico in vista dell’evoluzione prevista per Imola, prima gara europea, dove la SF-24 cambierà letteralmente faccia con pance decisamente più estreme e con bocche dei radiatori più strette.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Foto di: Mark Horsburgh / Motorsport Images

A Maranello stanno cercando di anticipare al prossimo GP il debutto di un fondo modificato: magari non sarà totalmente nuovo, ma potrebbe introdurre delle modifiche in una sua porzione dal momento che questo elemento decisivo per il raggiungimento delle prestazioni è ormai pensato in modo modulare e non monolitico, proprio per consentire degli interventi in corsa, frutto del lavoro in galleria del vento, e accelerare lo sviluppo. Stando alle indiscrezioni dovremmo vedere qualcosa di nuovo nella porzione centrale.

La lavorazione di un fondo completo ha tempistiche lunghe e ben precise, mentre l’intervento su una parte di esso è certamente più agevole perché circoscritta. Nel Reparto Corse proveranno ad anticipare i piani per offrire ai piloti uno strumento in più per… mettere ancora pressione alla Red Bull.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

È possibile che anche a Milton Keynes stiano preparando delle sorprese, così come la McLaren, molto a suo agio nell’impegnativo tracciato nipponico, potrebbe cercare un avvicinamento alla rossa, per cui non è possibile abbassare la soglia della massima concentrazione su tutti i reparti.

Anche perché con il ritorno della Cina nel calendario dopo cinque anni di assenza proporrà il format della sprint con una sola sessione di prove libere prima delle qualifiche della garetta, sconsigliando l’introduzione di novità da deliberare in un’ora, visto che sarà meglio dedicare il poco tempo a disposizione alla messa a punto della vettura per la pista di Shanghai. Lo stesso discorso vale anche per Miami, per cui o si anticipano le modifiche a Suzuka o si fa un pacchettone per Imola.

La doppietta australiana ha contribuito a caricare la squadra nella consapevolezza che la ricetta Vasseur sia quella giusta…