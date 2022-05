F1 | Ferrari: il nuovo pacchetto rende la F1-75 più veloce sul dritto!

Due Ferrari davanti alla Red Bull di Max Verstappen. Non conta il distacco di tre decimi che è fittizio (l’olandese ha trovato traffico nel finale), quanto il miglioramento delle velocità massime della rossa. I dati sono per ora sommari, ma l’indicazione è sufficientemente chiara per capire se il pacchetto di aggiornamenti portati sulla F1-75 è andato nella giusta direzione.

Telemetria FP1 GP di Spagna: Leclerc VS Verstappen Photo by: Matteo Bobbi

Il gap con la RB18 sembra sia stato chiuso, per cui l'avvicinamento alla speed trap c'è stato con Charles Leclerc 4 km/h più veloce della RB18 in fondo al rettilineo principale.

Ferrari F1-75, dettaglio tecnico de nuovo deviatore di flusso più alto all'inizio dei canali Venturi Photo by: Giorgio Piola

La Ferrari ha ridisegnato il fondo: la squadra del Cavallino ha rivisto i deviatori di flusso che sono posti all’ingresso dei condotti Venturi nella parte più esterna. Dall’immagine di Giorgio Piola non sfugge certo che c’è una paratia verticale molto più alta e posizionata leggermente più all’interno con una chiara funzione: quella di evitare che la scia della ruota anteriore finisca nell’ultimo canale, sporcando i flussi che, invece, hanno il compito di spingere l’aria verso l’esterno allontanando dal fondo quelle turbolenze nocive che rischiano di rovinare l’efficienza aerodinamica.

Ferrari F1-75, dettaglio del fondo per Barcellona che mantiene una sola apertura davanti alla ruota posteriore Photo by: Giorgio Piola

Sulla rossa è cambiato il marciapiede nel bordo d’uscita che non mostra gli slot a cui ci eravamo abituati: i soffiaggi servivano a… scaricare parzialmente i canali Venturi per evitare che la F1-75 dovesse soffrire di un porpoising troppo accentuato e che costringesse i tecnici di Maranello ad alzare la monoposto da terra con un inevitabile perdita di carico aerodinamico. Con la nuova configurazione la Ferrari dovrebbe viaggiare più bassa.

Modificato anche l’estrattore posteriore frutto degli esperimenti fatti nella FP1 in Australia con una chiglia più filante a favore di una minore resistenza all’avanzamento. Nel retrotreno si segnalano altre due modifiche significative: le alette esterne della brake duct sono state ridisegnate in funzione delle modifiche che sono state introdotte nel fondo.

Ferrari F1-75, dettaglio dell'ala posteriore da alto carico Photo by: Giorgio Piola

Non sfugge all’attenzione nemmeno la nuova ala posteriore da medio-alto carico: il profilo principale mostra una forma a cucchiaio molto meno accentuata e il flap mobile ha una corda maggiore e un’incidenza più pronunciata.