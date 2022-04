F1 | Ferrari: i mini flap della brake duct aiutano la trazione

Imola è una pista da medio-alto carico aerodinamico che esalta le caratteristiche aerodinamiche di una monoposto, ma sa evidenziare anche le doti meccaniche nei saliscendi che mettono a dura prova le gomme per i carichi laterali che devono sopportare in particolare alla Piratella, alle Acque Minerali e alla curva Gresini (ex Variante Alta).

Le staccate più violente sono quelle al Tamburello e alla prima curva della Rivazza in discesa, dove l’impianto Brembo, sviluppato in esclusiva per la Ferrari, sarà più sollecitato.

La Scuderia di affaccia in riva al Santerno con segnali positivi raccolti durante le simulazioni e l’aspettativa è di dare una ulteriore dimostrazione di competitività della F1-75 che all’Enzo e Dino Ferrari porterà poche modifiche, essenzialmente studiate per ridurre il fenomeno del porpoising, vale a dire il saltellamento in rettilineo alle alte velocità che determina improvvise perdite di carico che rendono le monoposto più difficili da controllare.

Ferrari F1-75: i flap della brake duct si vedono anche dal posteriore Photo by: Giorgio Piola

Imola mette in rilievo anche la trazione di una F1: una qualità che si potrà osservare all’uscita della Tosa e delle Acque Minerali (due tratti in salita) e, soprattutto, dopo la seconda curva della Rivazza che immette sul tratto più veloce nel lungo “rettilineo” che porta alla staccata del Tamburello.

Il nostro Giorgio Piola, invitato dalla FIA in Australia a fare un giro all’interno del box Ferrari, ha avuto l’opportunità di guardare la F1-75 con calma, avendo il privilegio di osservare con più attenzione dei particolari che di solito non sono facilmente fotografabili: ecco lo scatto delle piccole appendici aerodinamiche che fanno parte della brake duct posteriore.

Ferrari F1-75, dettaglio tecnico dei mini flap della brake duct posteriore Photo by: Giorgio Piola

Sembrava che il regolamento 2022 dovesse limitare la proliferazione di flap come nella presa anteriore dei freni, ma gli aerodinamici diretti da David Sanchez sono riusciti a introdurre ben cinque rampe di profili tutti diversi per forma, corda e curvatura.

Il segreto della straordinaria trazione della rossa non si può ascrivere solo a questa curatissima soluzione aerodinamica, perché al risultato contribuiscono anche altri fattori come la qualità del differenziale, il disegno delle sospensioni, l’erogazione della potenza cumulata fra motore endotermico e sistema ibrido, ma è indubbio che il contributo offerto dai profili della brake duct contribuisca a generare quell’energia utile a mandare in temperatura le gomme nella giusta finestra di utilizzo.

L’immagine ci conferma come il progetto F1-75 abbia avuto il tempo per elaborare le soluzioni più spinte in ogni aspetto della vettura, mettendo insieme un pacchetto che non rende vincente un singolo particolare della macchina, ma la prestazione è il frutto di un insieme ben amalgamato che sfrutta tutte le possibilità concesse dal regolamento.