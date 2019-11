Ferrari ha firmato, Mercedes fa pressione su Liberty

La Ferrari ha già firmato il nuovo Patto della Concordia, prendendosi la fetta più grossa della torta (c’è chi parla addirittura di un 38% dei proventi!), mentre la Mercedes fa melina.

Toto Wolff, direttore della Motorsport della Stella, fine comunicatore spiega che: “… non ci sono garanzie perché il marchio resti in F1 dopo il 2020, ma tutte le indicazioni indicano che ci sarà”.

Wolff ammette che la Daimler, a capo della Gruppo Mercedes, stia valutando quale deve essere il suo coinvolgimento come titolare di una squadra di F1. I bilanci del 2017 hanno dimostrato che alla Casa della Stella l’impegno nel Circus è costato solo 40 milioni di dollari a fronte di un ritorno d’immagine valutato in oltre un miliardo di dollari.

Il budget di oltre 400 milioni di Brackley è stato coperto dai proventi della F1 e dalle sponsorizzazioni e il bilancio del team si è chiuso con un utile al netto delle tasse. Si può dire, quindi, che i GP alla Mercedes oltre a fruttare sei mondiali piloti e Costruttori di fila, assicura anche dei guadagni.

In quest’ottica è difficile pensare che la Mercedes possa lasciare la F1, ma è prevedibile che il marchio voglia far pesare il suo valore nella trattativa con Liberty Media.

E in momenti difficili per i Costruttori impegnati nel passaggio alle auto elettriche, Wolff ammette che il processo decisionale è complicato: "Tutto indica che resteremo, ma non è così scontato come potrebbe sembrare. Siamo nel bel mezzo della discussione del nuovo Patto della Concordia. Ma in quale direzione va il mondo dell’automobile? In quale forma la Formula 1 sarà rilevante come piattaforma di intrattenimento e di innovazione tecnologica? Vogliamo rimanere su questa piattaforma a lungo termine?”.

"La Ferrari è in F1 da sempre. Costruisce macchine da corsa e vetture stradali. Ma c’è una visione diversa dei GP: noi siamo tornati e abbiamo vinto tutto. Non abbiamo altro da dimostrare, per cui possiamo andarcene. Entrambe le strategie sono assolutamente plausibili".

Se qualcuno del marchio può pensare che sia ora di uscire, Wolff la vede diversamente…

"Se oggi si facesse un sondaggio per scoprire qual è la squadra di Formula 1 che ha più successo, molte persone risponderebbero: la Ferrari. Questo semplicemente perché la Ferrari è stata all'avanguardia e competitiva per 50 anni”.

"Penso che non si possa vincere sempre e può anche succedere di finire terzo. Certo, con un marchio abituato al successo, devi mantenere realistiche le tue aspettative di puntare in alto, calibrandoti sul fatto che non potrai importi sempre. Non è facile. E dovrei cominciare a convincere me stesso…”.

Tutto vero, ma la Mercedes ha già stipulato degli accordi per la fornitura di motori ai team clienti per il 2021: McLaren, Racing Point e Williams avranno power unit della Stella…

"Si, forniremo quattro squadre considerando anche noi stessi. Ma una donna può essere incinta o no. Non esista la mezza incinta. Quindi o parteciperemo alla piattaforma di F1 oppure non ci saremo nemmeno come motoristi".

Insomma, Toto ha trovato un bel grimaldello per fare pressione su Liberty. L’assenza del motorista Mercedes metterebbe in ginocchio l’attuale F1. Quali concessioni sarà disposto a fare il promotore del campionato per siglare al più presto un accordo con la Stella? In ballo non ci sono solo soldi, ma anche scelte tecniche e sportive…