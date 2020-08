Ferrari ha fatto appello contro la reprimenda Racing Point

L’uscita di scena della Renault dal caso Racing Point non ha concluso la vicenda legata alla monoposto ‘clone’. Al termine del Gran Premio del Belgio la FIA, come ormai da prassi, ha confermato la reprimenda nei confronti delle monoposto di Sergio Perez e Lance Stroll, e questa volta è stata la Ferrari ad appellarsi contro la decisione presa dal collegio dei Commissari Sportivi.

Per quattro volte era stata la Renault a portare avanti la sua azione contro la Racing Point, e dopo la decisione presa dalla Casa francese di uscire dalla vicenda, il testimone è stato raccolto dalla Ferrari, intenzionata a portare avanti la sua richiesta di chiarimenti alla FIA.

Si è, invece, risolta senza provvedimenti la vicenda riguardante Charles Leclerc, chiamato dal collegio dei Commissari Sportivi per aver percorso molto lentamente un dei giri di pre-griglia, percorso in due minuti in sei secondi, contro i due minuti e quattro secondi fissati come limite massimo dal regolamento sportivo.

“Dopo aver ascoltato il pilota – recita il verdetto della FIA – è emerso che il pilota dopo aver attraversato la linea SC2 innescando il cronometraggio per il giro, si è fermato per circa 12 secondi per eseguire una partenza di prova, completando successivamente il giro di ricognizione”.

Nessuna sanzione quindi per Leclerc, per non aver commesso alcuna violazione.