F1 | Ferrari: Giovinazzi e Shwartzman a Fiorano con la SF-21

La Ferrari non è ancora in vacanza: il Reparto Corse chiuderà i battenti venerdì per la pausa estiva, nel frattempo prosegue l’attività in Gestione Sportiva. La Scuderia è attiva anche in pista con una giornata di test a Fiorano con la SF21. Due i piloti convocati per questo appuntamento in piena estate: Antonio Giovinazzi che a iniziato a girare in mattinata e nel pomeriggio sarà il turno di Robert Shwartzman.

Si tratta dei due piloti di riserva in Formula 1 che tornano ad allenarsi con una monoposto rossa, per ritrovare il feeling con una macchina reale, visto che entrambi sono stati impegnati al simulatore e in altri programmi agonistici.

Giovinazzi ha dato una svolta alla sua carriera con il successo alla 24 Ore di Le Mans con la 499P divisa con Alessandro Pier Guidi e James Calado, mentre Robert sta partecipando al GT World Challenge Endurance Cup sulla 296 GT3 dell’AF Corse insieme ai compagni di equipaggio Nicklas Nielsen e Alessio Rovera.

La SF-21 è seguita in pista dai giovani tecnici della squadra test capeggiata da Matteo Togninalli, il capo degli ingegneri in pista ai GP: l’occasione, quindi, è valida non solo per togliere la ruggine ai due piloti, ma anche per far crescere le seconde linee del Cavallino che hanno l’ambizione di arrivare a diventare presto dei titolari.

Anche per Robert l’opportunità è importante: sebbene con una vettura vecchia di due anni che non è a effetto suolo, il 23enne russo-istraeliano, sarà il giovane pilota chiamato a guidare la SF-23 nelle due sessioni che la FIA riserva ai rookie, ripetendo l’esperienza dello scorso anno.

Non è escluso che Shwartzman venga chiamato in azione già alla ripresa del mondiale a fine mese a Zandvoort, nel primo turno di prove libere del GP d’Olanda. Non c’è ancora niente di ufficiale, ma questi sembrano i piani a breve termine.