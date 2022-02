F1 | Ferrari F1-75 fire-up: ecco il suono del motore "Superfast"!

La Ferrari ha appena concluso positivamente il fire-up sulla F1-75, la monoposto a effetto suolo che è stata ultimata nella Gestione Sportiva. Nella Gestione Sportiva ha risuonato per la prima volta la power unit denominata “Superfast”, ma siglata ufficialmente 066/7 che i tifosi del Cavallino possono ora ascoltare.

Quello della prima messa in moto di un motore è sempre un momento emozionale per chi lavora alla nascita di una nuova vettura, perché è come se fosse il primo vagito in culla di un neonato, sebbene il propulsore abbia già svolto una serie di test al banco (prestazionali, di affidabilità e di sviluppo della benzina E10).

E non deve sorprendere, quindi, che l’evento sia stato vissuto in diretta dal team principal, Mattia Binotto e da un ristretto staff per il rispetto delle norme anti Covid, ma con gli altri membri dell Scuderia collegati ai computer e agli schermi.

"Questo è un momento davvero molto speciale - ha detto Binotto -, più di quanto non sia accaduto in passato in simili occasioni. La F1-75 è una vettura co pletamente nuova. Con questa macchina si completa il percorso che abbiamo iniziato insieme un paio di anni fa, lavorando da "squadra", unita e determinata"

Nel Circus c’è molta attesa per la power unit curata da Wolf Zimmermann, l’ingegnere tedesco a capo degli studi avanzati del Cavallino, che ha curato il sei cilindri “Superfast”: l’unità si è meritata questo soprannome grazie a una camera di combustione che avrà tempi di accensione rapidissimi.

Si parla di nuovi condotti di aspirazione molto lunghi, capaci di creare dei moti turbolenti che dovranno favorire la velocità di propagazione della fiamma con un contemporaneo aumento di potenza e anche una riduzione dei consumi.

I motoristi capeggiati da Enrico Gualtieri avrebbero recuperato il gap di potenza di circa 20 cavalli dovuto all’uso della nuova benzina E10 (con il 10% di etanolo) che sulla carta doveva avere un potere calorifico nettamente inferiore.

Grazie al supporto dei laboratori chimici della Shell il divario dovrebbe essere stato chiuso, per cui in Ferrari si augurano di avvicinare le prestazioni del motore Mercedes.