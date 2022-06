F1 | Ferrari: finiti due giorni di test a Fiorano con le full wet 2023

La Ferrari ha effettuato due giornate di test a Fiorano con la F1-75: la rossa ha girato per provare le gomme full wet della Pirelli per il 2023 sul tracciato di casa del Cavallino che è stato opportunamente bagnato con il sistema di irrigazione automatica di cui l'impianto è dotato, unico insieme al Paul Ricard.

Ieri è stato il turno di Carlos Sainz, secondo nel GP di Monaco che è partito proprio con le gomme full wet, mentre oggi la rossa è stata guidata da Charles Leclerc: il madrileno è incappato anche in un innocuo testacoda che non ha creato alcun problema al programma di lavoro che i tecnici della Pirelli avevano preparato per la squadra di Maranello che, almeno al momento, è la più collaborativa del Circus, visto che la Ferrari aveva già partecipato alla sessione di sviluppo che la Casa milanese aveva organizzato all'Enzo e Dino Ferrari dopo il GP dell'Emilia Romagna.

Dopo le polemiche emerse a seguito della pubblicazione delle nostre immagini che mostravano l'uso del fondo che in realtà era stato già usato nel precedente GP d'Australia in un run delle FP1, la Pirelli non ha diffuso alcuna notizia e non ha postato nemmeno una foto dei test sui suoi social come ha sempre fatto.

Prima di chiudere la giornata, Charles Leclerc ha avuto il privilegio di guidare una 312 del 1967 che era in restauro a Ferrari Classiche. La vettura è stata deliberata in pista dopo il completo ripristino e il monegasco ha avuto l'opportunità di farci un giro acquisendo un altro frame della storia del Cavallino...