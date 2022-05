F1 | Ferrari: filming day domani a Monza con Leclerc

La Ferrari ha programmato la stagione 2022 con tempistiche precise. A Maranello non vogliono lasciare niente al caso per restare in testa alle due classifiche del mondiale, piloti e Costruttori, anche se il margine sulla Red Bull di Max Verstappen si va assottigliando dopo gli ultimi due successi dell’olandese a Imola e Miami.

La Scuderia ha deciso di reagire per introdurre al GP di Spagna il primo pacchetto di aggiornamenti importante: ha prenotato la pista di Monza per domani 13 maggio per un test che si effettuerà a porte chiuse dalle 9 alle 13 con Charles Leclerc al volante.

La F1-75, infatti, sarà la protagonista del secondo filming day del campionato (il primo si è svolto, come di consueto, proprio a Barcellona il 22 febbraio, un giorno prima che iniziassero i pre-season test).

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

La Ferrari ha scelto lo Stradale non a caso: la rossa ha l’esigenza di trovare una maggiore velocità massima in rettilineo per contrastare la Red Bull e il “tempio della velocità” brianzolo è proprio il teatro ideale per verificare se il lavoro svolto dagli ingegneri diretti da Enrico Cardile darà il risultato sperato.

La squadra di Maranello, ovviamente, raccoglierà i dati che le servono alternando questa attività con il lavoro promozionale che verrà portato avanti per soddisfare le esigenze commerciali: 100 km è la distanza autorizzata dalla FIA per il filming day e la F1-75 dovrà girare con pneumatici Pirelli demo, che niente hanno a che fare con quelli utilizzati nei weekend di gara.

Monza è stata utilizzata per il filming day anche nel 2019. L’8 agosto il pilota monegasco era stato chiamato sulla SF90 in un test che aveva preceduto i primi due successi di Charles in F1, vale a dire a Spa-Francorchamps nel GP del Belgio e a Monza nel GP d’Italia.