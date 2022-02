F1 | Ferrari F1-75: sigla celebrativa per la vettura 2022

La Ferrari ha comunicato il nome della monoposto di Formula 1 che porterà in pista nel campionato mondiale 2022: si chiamerà F1-75. Il riferimento è al settantacinquesimo anniversario dalla fondazione della casa di Maranello, datato 1947, un tributo ad una storia unica nel panorama del mondo dell’automobile. La sigla celebrativa segue a distanza di due anni quella che identificò la monoposto 2020, denominata SF1000 in onore ai 1000 Gran Premi che la Scuderia festeggiò nel corso della stagione.

Recentemente John Elkann aveva presentato un’icona speciale per rappresentare l’importante ricorrenza del Cavallino, una scultura composta da migliaia di pezzi forgiati nella fabbrica di Maranello come simbolo dello spirito Ferrari. A distanza di pochi giorni è arrivato il tributo della Scuderia, che porterà in pista un’attesissima monoposto che renderà omaggio allo storico anniversario.

La F1-75 sarà presentata ufficialmente il prossimo 17 febbraio in videoconferenza, mentre il debutto in pista è programmato a Barcellona sul circuito di Montmelò il 22 febbraio in un filming-day. Il giorno successivo scatteranno, sempre sulla pista spagnola, i test ufficiali che daranno il via alla stagione 2022.

"La Formula 1, con il suo spirito di competizione e innovazione, è sempre stata fondamentale per la Ferrari e ha avuto un ruolo guida nello sviluppo delle nostre vetture stradali – ha affermato il Presidente John Elkann –. Dunque quest’anno, in cui celebriamo il 75° anniversario della prima uscita di una nostra vettura dai cancelli della fabbrica, abbiamo deciso di onorare quello spirito chiamando la nostra vettura 2022 F1-75".