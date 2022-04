Topic F.1 analisi tecnica di Giorgio Piola

F1 | Ferrari F1-75: cinque sensori laser per misurare le altezze La squadra del Cavallino non ha portato novità importanti in Australia in attesa degli aggiornamenti tecnici che arriveranno a Imola e Barcellona, ma ha predisposto degli strumenti sull'ala anteriore per analizzare le variazioni di altezza della rossa. Leclerc domani nelle prove libere sarà chiamato a effettuare delle prove aerodinamiche utili allo sviluppo della F1-75.