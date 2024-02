F1 | Ferrari, effetto Hamilton: Il valore in borsa sale di 7 miliardi

Come riportato in precedenza da Motorsport.com, Hamilton sarebbe vicino a un clamoroso passaggio in Ferrari a partire dal 2025, concludendo così in maniera inaspettata il suo rapporto con Mercedes dopo oltre dieci stagioni assieme.



Secondo i rumors, l'annuncio ufficiale della sua partenza dalla casa tedesca per unirsi alla Scuderia di Maranello insieme a Charles Leclerc potrebbe arrivare nei prossimi giorni, oppure già giovedì. Infatti, secondo quanto appreso da Motorsport.com, il personale Mercedes è già stato informato dello sviluppo della vicenda in una riunione in fabbrica a Brackley nel corso della giornata di oggi, alla quale hanno partecipato il Team Principal Toto Wolff e il direttore tecnico James Allison.



Nel caso dovesse essere conferma la notizia, Mercedes dovrà ora riflettere su cosa fare a lungo termine per sostituire Hamilton, visto che obiettivi ovvi come Lando Norris e Leclerc hanno firmato un contratto a lungo termine proprio negli scorsi giorni. Né la Ferrari né la Mercedes hanno rilasciato un commento ufficiale sugli sviluppi della vicenda di Hamilton, che ha mandato in tilt la F1.



Ma l'impatto più ampio della decisione di Hamilton è stato chiaro a tutto il mondo, con il valore della Ferrari che è schizzato alle stelle all'apertura della Borsa di New York. A seguito di una dichiarazione positiva relativa ai ricavi e agli utili di base, con un utile prima dell'EBITDA previsto in crescita a 2,64 miliardi di dollari quest'anno grazie a un portafoglio ordini sano, si è registrato un notevole cambiamento di prezzo.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

Dopo aver chiuso le contrattazioni di mercoledì con un prezzo delle azioni di 346,78 dollari, dopo l'apertura di giovedì il titolo è schizzato a un massimo di 384,00 dollari e si prevede che nel corso della giornata possa incrementare ulteriormente.



Questo dà alla Ferrari una capitalizzazione di mercato stimata di 69,12 miliardi di dollari, in netto aumento rispetto ai 62,4 miliardi di dollari alla chiusura delle contrattazioni di mercoledì. L'aumento di quasi 7 miliardi di dollari del valore dell'azienda è un enorme voto di fiducia nella decisione verso Ferrari, comprendendo anche i risvolti positivi in termini di immagine che potrebbe garantire l'arrivo di Hamilton.



L'attuale quotazione del titolo Ferrari è in netto rialzo rispetto al minimo da 12 mesi di 252 dollari e, nell'annuncio dei risultati trimestrali confermati oggi, la Rossa ha registrato utili record. La casa del Cavallino ha infatti chiuso lo scorso anno con ricavi netti per quasi sei miliardi di euro, in aumento del 17,2% rispetto ai 5,1 miliardi ottenuti nell’esercizio precedente.



Nel 2023 Hamilton aveva firmato un contratto a lungo termine con la Mercedes che copriva le stagioni 2024 e 2025, ma la seconda stagione era solo un'opzione, il che non rendeva il contratto blindato. Sembra che Hamilton abbia attivato una clausola di uscita che gli consentirà di entrare in Ferrari nel 2025 come sostituto di Carlos Sainz, il cui contratto attuale scade al termine di quest'anno.