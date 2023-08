F1 | Ferrari: ecco le tute retrò speciali per il GP di Monza

La Scuderia Ferrari coglie nuovamente l'occasione di celebrare il Gran Premio d'Italia con un abbigliamento speciale appositamente studiato per l'evento di casa.

Nel fine settimana a Monza si terrà infatti la gara di Formula 1 tanto attesa da tutti i tifosi del Cavallino Rampante, pronti ad invadere l'Autodromo Nazionale per sostenere Charles Leclerc e Carlos Sainz in un momento certamente non facile per loro, facendogli sentire il massimo calore per spingerli a dare tutto in Brianza.

Come già accaduto anche in altre occasioni, a Maranello hanno pensato a qualcosa di particolare per distinguersi nell'appuntamento in patria e dunque ecco arrivare i nuovissimi vestiti per i Rossi.

Carlos Sainz, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Ferrari

Le tute da gara di Leclerc e Sainz sono state disegnate in collaborazione con Puma Sport con un look 'spezzato'. la parte superiore è di un rosso più chiaro rispetto al solito, con fasce gialle su maniche e pancia (sulla quale campeggia la scritta 'Ferrari'), riprendendo lo stile retrò già visto per quelle che indossano i loro colleghi impegnati nel FIA WEC con la Hypercar 499P; quella inferiore è invece completamente nera, con due sottilissime righe giallo-rosse stampate lateralmente.

Il tutto ovviamente è accompagnato anche dall'abbigliamento di rappresentanza, ovvero magliette e cappellini, disponibili per l'acquisto in edizione limitata per tutti coloro che vorranno avere un ricordo particolare del GP tricolore del 2023.

Allo spagnolo e al monegasco intanto sono piaciute, come mostra il video pubblicato dalla Ferrari nel quale Leclerc afferma "Questa è la miglior tuta che abbia mai visto, incredibile!", mentre Sainz risponde "Questo misto tra vecchia e nuova scuola mi piace!"

Carlos Sainz, Ferrari Photo by: Ferrari