F1 | Ferrari: ecco la SF21 di Leclerc già riparata

I meccanici Ferrari sono abituati a fare dei miracoli: ecco la SF21 di Charles Leclerc che è stata portata in verifica al garage della FIA dopo che è stata completamente ricostruita a seguito del brutto crash di cui il pilota monegasco si è reso protagonista nelle fase finali del secondo turno di prove libere del GP dell’Arabia Saudita.

Charles ha perso il controllo della rossa a cinque minuti dalla fine della sessione, mentre stava portando a termine un proficuo long run con un passo decisamente positivo. La S21 è partita in sovrasterzo e ha urtato violentemente contro le barriere con il posteriore, prima di demolire le sospensioni del lato destro e il muso. Nel momento in cui Leclerc è andato a sbattere stava procedendo a oltre 220 km/h in sesta marcia.

Per fortuna tanto la power unit che il telaio non hanno subito danni, per cui la ricostruzione della vettura iniziata ieri sera è stata portata a termine dagli uomini del Cavallino con grande celerità. Ricordiamo che il monegasco dispone della scocca che era stata sostituita fra le qualifiche e la gara di Losail a causa di una crepa che era stata trovata e che non poteva essere riparata in pista.

La SF21 ha avuto l’ok per tornare in pista nella terza sessione di prove libere che inizierà alle ore 15:00 italiane dai commissari tecnici della FIA diretti da Jo Bauer. Ancora una volta i ragazzi di Maranello hanno dato un saggio delle loro incredibili capacità. Adesso tocca a Charles ripagarli con una bella prestazione in qualifica…

Il box della Ferrari vuoto: la SF21 di Leclerc era stata portata alle verifiche FIA Photo by: Giorgio Piola