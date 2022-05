F1 | Ferrari: ecco la F1-75 che gira in una Monza blindata

La pista di Monza è stata letteralmente blindata per il filming day della Ferrari. Ogni accesso alla pista è stato chiuso con transenne e un controllore che doveva impedire la vista della rossa agli occhi indiscreti, come mai è stato fatto nella storia dello Stradale.

Ecco, invece, la prima, e per ora unica, immagine della F1-75 guidata da Charles Leclerc ritratta in mattinata: il monegasco ha effettuato run di pochissimi giri alternando il lavoro in pista con le riprese che si sono rese necessarie per soddisfare le esigenze degli sponsor del Cavallino, dal momento che il marchio di Kaspersky, per effetto delle sanzioni che sono scattate in seguito alla guerra della Russia in Ucraina, ha portato la Scuderia a cancellare il logo della multinazionale della sicurezza informatica.

Le immagini girate nel filming day di Barcellona che ha preceduto i test di Barcellona del 22 febbraio, invece, comprendevano anche il marchio russo per cui non poteva essere più usate, ragione per cui la Ferrari aveva fretta di poter soddisfare le esigenze dei partner e per questo ha deciso di ricorrere al secondo giorno concesso dalla FIA.

La sessione arriva proprio a fagiolo, perché la Ferrari porterà a Barcellona il primo pacchetto di novità per il GP di Spagna con l’obiettivo di ridurre la resistenza all’avanzamento e migliorare le velocità massime per cui non c’è tracciato migliore di Monza, il “tempio della velocità”, per raccogliere dei dati che possano essere utili allo sviluppo della F1-75 che deve recuperare a Montmelò il gap di due decimi di secondo emerso a Imola e Miami.

Ricordiamo che nei filming day si possono percorrere al più 100 km (17 giri dello Stradale) con le gomme Pirelli demo.