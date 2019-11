Ferrari: ecco i mini tubi di Pitot sul fondo della SF90

L'attenzione dei curiosi si era concentrata sulla Ferrari che giovedì si era presentata alle verifiche del GP del Messico con una cartonatura sul fondo davanti alle ruote posteriori che coprivano una serie di sensori.

La SF90 era stata strumentata per la raccolta dei dati nel retrotreno della Rossa: la Ferrari ha svolto le prove aerodinaamiche nei primi giri della FP1 traendo utili informazioni che potranno essere travasate sullaa monoposto 2020 visto che lo sviluppo della macchina di quest'anno è ormai arrivato al capolinea se non per gli addattamenti della Rossa alle singole piste.

E così si sono visti apparire otto mini tubi di Pitot nell'ultima porzione di fondo prima del gomito che eleva il diffusore posteriore, indagando una parte della vettura che è molto sensibile. La Mercedes nei GP precedenti a quello sudamericano aveva proposto per prima una soluzione analoga che, evidentemente, ha fatto scuola.