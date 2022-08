F1 | Ferrari: è stata evoluta l'ala posteriore di Baku

La Ferrari introduce a Spa-Francorchamps una nuova ala posteriore pensata per i circuiti veloci: si tratta di un’evoluzione della versione vista a Baku per il GP dell’Azerbaijan che mostra il profilo principale piatto per i due terzi e poi in prossimità delle paratie laterali evidenzia un ricciolo piuttosto accentuato per ridurre la resistenza all’avanzamento e migliorare le velocità massime.

La squadra del Cavallino ha adeguato anche il flap mobile che nel bordo d’uscita mostra un nolder, mentre l’andamento di questo elemento si arcua verso i supporti laterali che sono di nuovo disegno, alla ricerca di una maggiore efficienza specialmente quando il DRS è aperto.

Ferrari F1-75, dettaglio dell'ala posteriore scarica che è stata usata nel GP di Francia Photo by: Giorgio Piola

Questa soluzione è molto diversa da quella scarica che aveva debuttato con Charles Leclerc in Canada: l’ala posteriore in questione, poi utilizzata nel proseguo della stagione con piccoli adattamenti, aveva una pronunciata forma a cucchiaio del profilo principale, mentre gli apici a sostegno del flap mobile erano più arrotondati rispetto alla soluzione proposta in Belgio.

Ferrari F1-75: ecco l'ala posteriore che è stata usata a Baku e che ha fatto da base alla soluzione per Spa Photo by: Giorgio Piola

Il tracciato delle Ardenne, infatti, propone due sezioni molto veloci T1 e T3, mentre quella centrale è più guidata: la prestazione viene fuori dal. Migliore equilibrio che si riesce a trovare in un compromesso aerodinamico che non sarà facile da trovare, specie se le rosse dovranno scontare delle posizioni in griglia per l’adozione del nuovo ibrido o dovessero smarcare un motore endotermico fresco.