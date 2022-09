F1 | Ferrari: è giusto pompare il motore a costo di rompere?

È stato un venerdì intenso quello completato oggi a Monza dalla Ferrari. I riscontri emersi nelle due sessioni di prove libere non propongono la F1-75 come la vettura più veloce in pista, ma indubbiamente il divario che separa le ‘rosse’ da Max Verstappen non è quello di Spa. La penalità che dovrà scontare Carlos Sainz sulla griglia di partenza è stata alla base della decisione di dedicare la FP1 dello spagnolo alla valutazione delle due specifiche di fondo, mentre Leclerc ha lavorato sulla messa a punto.

Promosso il fondo nuovo (montato da entrambe le monoposto nella sessione FP2) Sainz ha ottenuto il miglior tempo di giornata, complice anche un bloccaggio che ha complicato la simulazione di Verstappen.

I long-run hanno confermato ancora il leader del mondiale come il più veloce, ma la simulazione di Leclerc nella FP2 con gomma soft non è stata molto distante da quella della Red Bull numero 1. “Ho avuto buone sensazioni – ha commentato Leclerc – siamo tornati ad una configurazione della monoposto simile a Spa, quindi c’era qualche timore, invece il feeling è stato buono”.

Sainz ha lavorato meno sul setup della vettura, e a fine sessione era meno soddisfatto del comportamento della monoposto.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

“Punto alla pole – ha confermato Charles – se metteremo tutto insieme è alla nostra portata domani”. Ovviamente nell’economia del weekend della Ferrari c’è da considerare la penalità che Verstappen sconterà sulla griglia di partenza (al momento 5 posizioni) e questo può portare ad un grattacapo non indifferente per gli ingegneri.

Se, come è lecito credere, Leclerc riuscirà a qualificarsi davanti a George Russell e al tandem Alpine-McLaren (il resto dei big è tutto in penalità) domenica scatterà dalla prima posizione, con la certezza che nella migliore delle ipotesi Verstappen prenderà il via dalla sesta piazza.

Max può contare su un ritmo che a giudicare dai riscontri emersi oggi è di circa due decimi al giro più veloce della Ferrari, un margine importante, ma non devastante. Questo potrebbe portare la Ferrari a scegliere una configurazione di motore più aggressiva, che potrebbe essere un’arma preziosissima nell’economia della corsa di Leclerc, ma ovviamente il rovescio della medaglia è il rischio di esporsi ad una rottura.

Monza è Monza, e la tentazione di dare tutto per provarci deve essere fortissima, ma altrettanto forte è il timore di abbandonare la gara in una nuvola di fumo. Se il gap nei confronti della Red Bull numero 1 si fosse confermato più ampio il problema non si sarebbe posto, ma da quanto visto oggi, il gap c’è, ma non è incolmabile.

Ovviamente è una decisione che riguarda solo Leclerc, perché Sainz sarà chiamato a rimontare dalle retrovie, con la speranza di una gara frammentata che possa ridurre il gap dal gruppo di testa.