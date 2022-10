F1 | Ferrari: è confermato si lavora in funzione del 2023

Un occhio è sul presente ma lo sguardo è ormai al futuro. Le ultime quattro tappe stagionali del campionato 2022 per la Ferrari sono un passaggio necessario per consolidare la seconda posizione nella classifica Costruttori e per permettere a Charles Leclerc di respingere l’assalto di Perez nella voltata per la piazza d’onore nel Mondiale piloti. Ma c’è altro. Senza traguardi iridati da inseguire, la Ferrari utilizzerà questi ultimi weekend di gara per cercare di risolvere le problematiche che l’hanno colpita durante il 2022.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

“Per noi il problema in generale è la domenica – ha spiegato Leclerc – il lavoro di insieme in gara, e questo contiene tanti aspetti. La gestione delle gomme è un punto debole, la comunicazione, la strategia, l'affidabilità, sono aspetti che per essere una squadra più forte dobbiamo ottimizzare nel migliore dei modi. Il sabato ci siamo confermati molto competitivi, ma la domenica a volte le cose sono andate in pezz".

"Quest'anno abbiamo fatto un enorme passo avanti rispetto alle stagioni precedenti perdendo però un sacco di opportunità, e in alcune fasi della stagione ci sono stati troppi errori. Quindi è stato un campionato nel complesso frustrante, ma sono abbastanza sicuro che ci aiuterà a migliorare in futuro”.

Carlos Sainz, Ferrari Photo by: Ferrari

Leclerc ad Austin porterà in pista la sesta unità termica stagionale, con novità mirate alla risoluzione dei problemi che hanno afflitto il V6 di Maranello. Non è ancora però chiaro se i tecnici della Scuderia monteranno solo l’unità endotermica (scelta più probabile) che comporterebbe cinque posizioni di penalità sulla griglia di partenza, o l’intera power unit, ed in questo caso domenica Leclerc scatterebbe dal fondo dello schieramento.

Molta cura sarà dedicata alla gestione delle gomme, problema che nelle ultime sei gare ha condizionato pesantemente il rendimento delle due F1-75. L’attenzione è ormai focalizzata sulla prossima stagione, ma il lavoro su questo fronte tornerà utile anche in vista della monoposto 2023.

“In alcune gare siamo stati molto bravi con la gestione delle gomme – ha ribadito Leclerc - ma soprattutto in situazioni specifiche abbiamo avuto problemi. In Giappone la domenica è stata condizionata da freddo e pioggia, e quando ci troviamo davanti ad una situazione un po' inaspettata, probabilmente non siamo bravi come forse lo è la Red Bull. Quindi questo è un aspetto su cui dobbiamo lavorare”.

Le quattro gare restanti per la Scuderia rappresentano anche quattro opportunità per ritrovare quel successo che ormai manca dall’inizio di luglio, ovvero dal Gran Premio d’Austria. Per Carlos Sainz questo obiettivo coincide anche con il suo desiderio personale.

“Non credo sia particolarmente interessante la posizione in cui terminerà la stagione – ha spiegato - preferirei vincere una gara prima della fine dell'anno rinunciando ad una posizione in più nella classifica generale. E penso che per noi sia importante provare a vincere e salire sul podio”.