Ferrari: è ancora buono l'estrattore di Melbourne

La Ferrari conferma le scelte tecniche fatte a Portimano. All’Enzo e Dino Ferrari, una pista con una velocità media più elevata di quella portoghese, gli ingegneri di Maranello hanno deliberato le due SF1000 con il diffusore che aveva fatto il suo debutto nel GP d’Austria.

In realtà si tratta di quello che avrebbe dovuto già essere usato a Melbourne, nel GP d’Australia poi cancellato per il rischio COVID-19, ed è stato associato con l’aggiornamento del fondo che ha corso in Algarve dotato dei tre generatori di vortice davanti alle ruote posteriori.

Ferrari SF1000, dettaglio tecnico del fondo dotato dei tre convogliatori di vortice Photo by: Giorgio Piola

Entrambe le Rosse sono state configurate con questa soluzione per cui non ci saranno test comparativi nell’unica sessione di prove libere che si disputerà domani mattina prima delle qualifiche in un weekend che si disputa solo su due giorni.

Ferrari SF1000, dettaglio dell'ala anteriore con l'ultimo flap tagliato Photo by: Giorgio Piola

Nell’ala anteriore si osserva anche l’ultimo flap con minore resistenza all’avanzamento che si era già visto in Portogallo.