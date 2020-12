Ferrari: debutta la terza MGU-K e sarà più efficiente

La Ferrari lavora per il 2021 sulla SF1000. E c’è un aspetto sicuramente interessante da mettere in luce.

La squadra di Maranello e le due clienti (Alfa Romeo e Haas) sono state le uniche ad aver coperto la stagione 2020 solo con due MGU-K delle tre concesse dalla FIA, riservandosi la possibilità di sostituire il motogeneratore che recupera l’energia cinetica in frenata proprio per il 17esimo appuntamento della stagione, ovviamente senza pagare alcuna penalità.

Stando alle indiscrezioni, tanto Charles Leclerc che Sebastian Vettel disporranno di una MGU-K nuova che sarà la prefigurazione di quella che verrà montata sulla power unit 2021 del Cavallino e che sta girando al banco prova.

Concettualmente sarà un motore elettrico simile a quello montato sulle Rosse, ma il vantaggio è che sarà più efficiente: la potenza elettrica che sarà erogata sarà quella limite concessa dal regolamento (160 cavalli), ma dovrebbe crescere il tempo di utilizzo nell’arco del giro, migliorando le prestazioni della power unit.

La Scuderia, quindi, avrà modo di valutare questo nuovo componente in un weekend di gara, portando avanti quel lento e graduale processo di cambiamento della SF1000 alla ricerca di una soglia di competitività che sia in grado di portarla a lottare stabilmente per il podio nel prossimo campionato.