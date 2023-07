F1 | Ferrari dà l’addio a Mekies, al suo posto c’è Ioverno

Dopo un lungo tira e molla, Ferrari ha ufficialmente annunciato nella giornata di giovedì che Laurent Mekies, precedentemente Racing Director del Cavallino, lascerà il team dopo quattro stagioni e mezzo. Fino a poche settimane fa, infatti, l’ingegnere aveva continuato a ricoprire il ruolo di direttore sportivo, mentre la Rossa e la Red Bull stavano definendo dietro le quinte i termini e i tempi della sua partenza da Maranello.

Il francese, che non è presente in Belgio per il Gran Premio previsto nel corso di questo fine settimana, potrà così completare il passaggio verso la squadra Faenza, dove assumerà il ruolo di Team Principal in sostituzione di Franz Tost, il quale lascerà l’incarico al termine della stagione. L’arrivo di Mekies fa parte di un sostanzioso programma di riorganizzazione per AlphaTauri, che ha anche nominato l’ex funzionario della FIA Peter Bayer come CEO del team.

A sostituire ed ereditare le deleghe dell’ingegnere transalpino sarà una figura ben conosciuta all’interno del mondo Ferrari, ovvero Diego Ioverno, il quale assolverà le funzioni sportive e organizzative. L’italiano torna così ad operativo in pista dopo un periodo in cui è stato responsabile dei reparti di montaggio, supervisionando anche il lavoro volto a migliorare i pit stop.

Diego Ioverno, direttore sportivo Ferrari al posto di Laurent Mekies Photo by: Ferrari

Ioverno ripoterà direttamente al Team Principal Fred Vasseur, affiancandosi ai colleghi del muretto Matteo Togninalli, Head of Track Engineering, e Ravin Jain, direttore delle strategie.

“Questo fine settimana si conclude l’esperienza nella Scuderia Ferrari di Laurent Mekies. Il Racing Director, che non è presente in Belgio, lascia il Cavallino dopo quattro stagioni e mezza impreziosite da sette vittorie. A lui va il grazie di tutta la squadra per il grande lavoro svolto in questi anni”, ha spiegato Ferrari in un comunicato ufficiale.

“A partire dal Gran Premio del Belgio parte delle mansioni di Laurent al muretto viene assunta da Diego Ioverno, al quale va il ruolo di Sporting Director e acquisisce tutte le deleghe sportive così come il compito di tenere i rapporti sportivi con la FIA (Federazione Internazionale dell’Automobile). Ioverno, un veterano della Scuderia avendo iniziato a lavorare a Maranello 23 anni fa, riporterà direttamente al Team Principal, Fred Vasseur, al pari dei suoi colleghi al muretto Matteo Togninalli, Head of Track Engineering, e Ravin Jain, Race Strategist“.