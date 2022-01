F1 | Ferrari: da domani 4 giorni di test a Fiorano con la SF21

La Ferrari riaccende i motori. La stagione 2022 scatterà sul circuito di Fiorano a partire da domani e proseguirà per quattro giorni nei quali saranno impegnati in pista Charles Leclerc, Carlos Sainz e il tester Robert Shwartzman.

Una prova che per la Scuderia sta diventando una tradizione, mirata a far riprendere confidenza con la pista e con l’atmosfera da gara sia ai piloti che ad ingegneri e meccanici.

Grazie alla rivoluzione sul fronte del regolamento tecnico entrato in vigore in questa stagione, la FIA ha concesso alle squadre di poter utilizzare nei test la monoposto 2021, che di fatto non ha punti in comune con la nuova generazione di vetture, e la Ferrari potrà quindi utilizzare la SF21 della scorsa stagione.

La ‘quattro giorni’ di Fiorano sarà aperta da Robert Shwartzman, che farà la prima uscita nel suo nuovo ruolo di tester dopo aver terminato la sua esperienza in Formula 2.

Il pilota russo avrà così modo di ricominciare il lavoro iniziato 42 giorni ad Abu Dhabi, quando sulla SF21 aveva percorso 73 tornate della pista di Yas Marina.

Carlos Sainz Jr., Ferrari Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Mercoledì sarà il turno di Charles Leclerc, che cederà la monoposto a Carlos Sainz la giornata successiva. L’agenda per entrambi prevede di ritrovare il giusto feeling con la monoposto e con le varie procedure che vengono utilizzate nei weekend di gara.

Anche nel caso di Leclerc e Sainz l’ultimo test al volante di una Formula 1 risale alle prove di Yas Marina dello scorso dicembre, quando erano scesi in pista con la mule-car per provare gli pneumatici da 18” che saranno utilizzati in questa stagione.

Venerdì tornerà in pista Shwartzman, che chiuderà le prove con una seconda giornata in pista, nel suo caso utile a familiarizzare con le procedure di lavoro.

L’impegno successivo della Ferrari sarà il 17 febbraio data in cui ci sarà la presentazione della 674, codice interno a Maranello che identifica la monoposto che sarà in pista questa stagione.

Robert Shwartzman, Ferrari SF21 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images