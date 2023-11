F1 | Ferrari: cosa raccontano i dati sull’incidente di Leclerc

Dopo una sprint sacrificata per guardare con maggior fiducia alla domenica, era chiaro che tutte le attenzioni della Ferrari fossero rivolte al Gran Premio dove, partendo anche dalla prima fila conquistata nelle qualifiche del venerdì, la Rossa avrebbe potuto sfruttare quel set nuovo di soft risparmiato il giorno prima.

Nonostante il Cavallino fosse consapevole di certi limiti mostrati già nella sprint, dove era stata rallentata dal degrado gomma e dai problemi di surriscaldamento della Power Unit, vi era la speranza che la gara lunga potesse trasformarsi in una buona occasione per recuperare qualche punto nel mondiale costruttori su una Mercedes apparsa in difficoltà.

Tuttavia, proprio su quest’ultimo aspetto, il Gran Premio del Brasile sa di opportunità mancata, di una Ferrari che si è suo malgrado complicata la vita già dopo pochi metri. Halloween è passato da pochi giorni, ma l’immagine della SF-23 di Charles Leclerc ferma contro le barriere di curva sei nel giro di formazione ha fatto calare il silenzio e un brivido lungo la schiena, con quella magra sensazione di ritrovarsi in incubo da cui ci si vorrebbe risvegliare al più presto, come premendo un tasto reset.

Charles Leclerc, Ferrari

L’appuntamento di San Paolo Brasile non avrebbe quindi potuto partire in maniera peggiore per la Rossa, che nello spazio di pochi secondi si è ritrovata fuori dai giochi la propria miglior speranza di centrare un risultato di livello. Ripercorrendo gli istanti precedenti all’incidente, la procedura è sembrata la medesima seguita in altre tappe del campionato, con la classica disattivazione del limitatore di velocità e la ricerca del bite point, ovvero il metodo per identificare il punto di stacco frizione, fondamentale per effettuare una buona partenza.

Iniziato il giro di ricognizione, il monegasco segue le normali attività utili al fine di mantenere calore nelle gomme appena rimosse dalle termocoperte e dai dati telemetrici non si avverte nulla di anomalo, almeno fino alla curva incriminata. In quel momento il Ferrarista stava percorrendo proprio curva sei, senza effettuare alcuna particolare variazione di traiettoria, anche perché in un tratto da oltre 250 km/h non ve ne sarebbe stata la necessità dato che si tratta di una curva che impone un buon quantitativo di energia sugli pneumatici. Tuttavia, all’improvviso il motore della SF-23 numero 16 si spegne, con la vettura che parte in testacoda fino a raggiungere le barriere.

Osservando i dati telemetrici emerge come in quella fase Leclerc non si trovasse sull’acceleratore, bensì sul freno per affrontare l’inserimento di curva sei. Ciò che si può notare sia dagli onboard che dalle telemetrie è come, non appena il monegasco scali in quinta marcia, il motore termico si ammutolisca: i dati infatti evidenziano come i giri motore calino quasi istantaneamente a zero, a dimostrazione dello spegnimento della Power Unit. L’aspetto interessante è che il bloccaggio al posteriore che ha poi innescato il testacoda non sembra essere avvenuto in concomitanza con l'arresto del motore, bensì nelle fasi successive.

Photo by: Gianluca D'Alessandro La telemetria di Charles Leclerc in Brasile, durante il giro di formazione

Infatti, inizialmente si vede Leclerc tentare di proseguire la fase di sterzata con il volante che a quel punto è diventato molto pesante e duro data la perdita del supporto della parte idraulica e, di conseguenza, anche del servosterzo. Solo qualche istante più tardi avviene il bloccaggio del posteriore che ha generato il testacoda, con una vettura ormai impossibile da governare. Non vi è stato, quindi, un momento unico in cui tutti gli elementi si sono sovrapposti l’uno sull’altro, bensì una sequenza di eventi, che ha portato infine al bloccaggio delle gomme posteriori innescando il testacoda.

“Ho perso il volante perché non funzionava il servosterzo, per questo sembrava rigido e duro. Sono andato dritto e il motore si è fermato per motivi di protezione, il che ha fatto bloccare il retrotreno mandandomi in testacoda”, ha raccontato il monegasco durante le interviste, spiegando come il blocco del posteriore sarebbe stato generato da una mappa di protezione del motore attivata dalla centralina. Non si tratta di un scenario totalmente anomalo, dato che in passato si sono verificati altri episodi di piloti che hanno dovuto fronteggiare qualcosa di simile, ma in questo caso ciò che è da comprendere è la causa scatenante alla base del guaio elettronico che ha generato lo spegnimento della vettura e dei sistemi collegati.

Photo by: Gianluca D'Alessandro La telemetria di Charles Leclerc in Brasile, durante il giro di formazione

Dopo l’iniziale e comprensibile disperazione all’interno della monoposto, Leclerc ha tentato di riaccendere la vettura con l’ausilio del motore ibrido, a dimostrazione che, quantomeno la parte elettrica, abbia continuato a funzionare anche nel momento dell’impatto contro le barriere. Dopo aver riavviato la macchina con il supporto dell’MGU-K per un breve momento anche il sistema idraulico è tornata attivo, tanto che il monegasco ha potuto scalare le marce fino alla prima per riprendere la via e tentare di tornare ai box.

Tuttavia, dopo una trentina di metri lo stesso problema verificatosi in precedenza si è riproposto, portando allo spegnimento del motore e al ritiro definitivo del Ferrarista. Un’illusione durata pochi secondi, giusto il tempo di salire di una marcia, il che rappresenta comunque l’indicazione che non si trattasse di un problema risolvibile con un banale power cycle, ovvero quella procedura che prevede il riavvio dell’auto, come una sorta di pulsante di reset.

Come illustrato brevemente dal Team Principal Frederic Vasseur durante le interviste, il problema non sarebbe strettamente connesso alla parte idraulica, che tendenzialmente infatti non porta allo spegnimento completo della vettura, bensì a un sistema che ha poi innescato una reazione a catena: “Il sistema ha spento l'impianto idraulico e il motore. È più qualcosa legata a un comando elettronico che altro". Ora si attenderà che la vettura torni a Maranello, dove verranno effettuate delle analisi più approfondite sulla causa scatenante del ritiro del monegasco.