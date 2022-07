Topic F.1 analisi tecnica di Giorgio Piola

F1 | Ferrari: coraggio di cambiare l'ingresso dei canali Venturi La Scuderia ha svolto un importante lavoro di sviluppo sulla rossa: al Paul Ricard cambiano in maniera drastica i flussi che vengono indirizzati nei canali che generano la downforce. A Maranello riprendono dei concetti Red Bull che hanno funzionato, esattamente come quelli di Milton Keynes che non hanno esitato a copiare il marciapiede davanti alla ruota posteriore. E' pensabile che sotto alla F1-75 ci siano altre novità nascoste...