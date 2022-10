F1 | Ferrari: con il nuovo fondo stop allo sviluppo della F1-75

La Ferrari non ha più in programma degli sviluppi sulla F1-75. La squadra del Cavallino ha dirottato tutte le risorse umane, tecniche e finanziarie alla monoposto del prossimo anno, dopo che a Suzuka si è visto il fondo modificato che ha fatto il suo debutto su entrambe le rosse nel GP del Giappone.

Anche se la pioggia ha reso più problematica la prima uscita del tanto atteso elemento aerodinamico, le indicazioni che i tecnici di Maranello hanno tratto sono state positive, per cui non ci sono stati dubbi nell’utilizzare il fondo che Carlos Sainz aveva avuto modo di saggiare a Fiorano durante il demo test di 15 km che aveva preceduto il GP di Singapore.

A confermare le indiscrezioni è stato lo stesso Mattia Binotto, team principal del Cavallino: “Il fondo rappresenta l’ultimo sviluppo di questa stagione”. Anche la Scuderia, dunque, è arrivata a spendere gli ultimi “spiccioli” concessi dal budget cap, per cui le rosse disputeranno i restanti quattro appuntamenti della stagione 2022 con il materiale che è a disposizione degli ingegneri diretti da Enrico Cardile.

Ferrari F1-75: ecco il nuovo fondo a confronto con quello di Singapore Photo by: Giorgio Piola

L’ultima generazione del fondo è riconoscibile dal diverso disegno della paratia più esterna che modifica in modo sensibile l’andamento dei flussi è stata alzato il bordo d’uscita superiore che ora risulta anche più lungo con un’aggiunta nella parte finale del deviatore di flusso. Gli interventi hanno riguardato la forma inferiore.

L’obiettivo? Gestire le turbolenze che si generano con la rotazione della ruota anteriore e che sporcano l’andamento dei flussi dentro ai canali Venturi. È dall’inizio del campionato che gli aerodinamici di Diego Tondi si impegnano a cercare la massima efficienza in quell’area delicata della monoposto per trovare delle prestazioni.

Ferrari F1-75 il nuovo fondo portato al GP del Giappone Photo by: Giorgio Piola Ferrari F1-75 il vecchio fondo visto sino a Singapore Photo by: Giorgio Piola

Davanti alle ruote posteriori, invece, si è osservato lo spostamento del tirante che blocca le flessioni del marciapiede dalla parte terminale del pavimento, alla rampa dell’estrattore posteriore. Quello che è sembrato il banale spostamento di un accessorio, in realtà si è associato a una diversa disposizione delle fibre a parità di disegno, segno che sono cambiate le deformazioni programmate dei materiali con risposte molto diverse in quell’area del fondo.

La Ferrari sembra aver trovato buone prestazioni a Suzuka, ma la F1-75 continua a registrare un anomalo consumo delle gomme anteriori: mentre i due piloti Red Bull hanno concluso i 28 giri del mini-GP del Giappone con pneumatici intermedi ancora scolpiti, Charles Leclerc è arrivato al traguardo con l’anteriore destra molto usurata, praticamente slick.

La rossa soffre un surriscaldamento nel treno anteriore che limita le prestazioni nell’arco di qualsiasi stint indipendentemente dalle mescole utilizzate, segno che c’è qualcosa di endemico sulla macchina che i tecnici non hanno ancora capito. Senza trovare un’adeguata soluzione a questo problema è difficile pensare che la Ferrari possa tornare al successo prima della conclusione del campionato.

Mattia Binotto ha lasciato intendere che, forse, Charles Leclerc ha esagerato nel forzare le gomme intermedie nei primi giri, ma il monegasco sul bagnato non voleva lasciare scappare via Max Verstappen. Tocca agli ingegneri trovare la causa del “male oscuro” e mettere il pilota nella condizione di estrarre tutto il valore della F1-75, una monoposto nata bene dalla quale la Scuderia non è mai riuscita, se non ad inizio stagione, a sfruttarne il pieno potenziale.