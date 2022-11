F1 | Ferrari clamoroso: Binotto starebbe trattando le dimissioni!

Prima la Gazzetta dello Sport con il lancio della notizia il martedì prima di Abu Dhabi che la Ferrari stava pensato di sostituire Mattia Binotto con Fredric Vasseur. Ora il Corriere della Sera che anticipa le dimissioni del team principal con un annuncio che sarebbe atteso a ore. Le notizie sul Cavallino vengono fuori del Gruppo Cairo.

L’avventura dell’ingegnere reggiano a Maranello, quindi, stando a Daniele Sparisci e Giorgio Terruzzi sarebbe arrivata alla conclusione: un comunicato ufficiale sarebbe atteso a breve “…visto che le parti starebbero definendo le clausole che sanciscono i termini di una separazione annunciata, e quanto pare, concordata. La notizia è filtrata quasi casualmente da fonti estere legate all’entourage di Charles Leclerc”.

I colleghi del Corriere della Sera ritengono che “il team principal avrebbe deciso di uscire di scena a fronte di una perdurante mancanza di fiducia da parte del presidente John Elkann, con il quale i rapporti sono freddi da molto tempo”.

Binotto ha fatto la sua carriera da ingegnere motorista a team principal tutta nella Ferrari: si tratta di un rapporto iniziato nel 1995 e durato 28 anni: l’accordo con il Cavallino sarebbe stato valido fino alla fine del 2023.

Con questa brusca accelerazione sarà da vedere quale sarà la reazione della Scuderia: verrà chiamato Vasseur attualmente a capo della Sauber o ad interim l’incarico potrebbe essere affidato a Benedetto Vigna, CEO Ferrari?

L’avvicendamento potrebbe avere effetti traumatici proprio ora che nel Reparto Corse sta nascendo la 675, vale a dire la monoposto del prossimo anno con cui Maranello conta di andare a sfidare Red Bull e Mercedes per i titoli mondiali. Mattia ha in mano il totale controllo, tecnico e sportivo, della Gestione Sportiva per cui un’uscita così rapida potrebbe avere delle ripercussioni fintanto che chi prenderà il suo posto avrà il pieno controllo della situazione.