Ferrari: ci sarà anche Schumacher sulla SF71H a Fiorano

Sette piloti per una monoposto. La Ferrari SF71H, utilizzata nella stagione 2018 da Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen, da lunedì sarà il banco di prova per tutti i piloti della galassia del Cavallino.

Oltre ai due titolari della Scuderia, Sainz e Leclerc, al volante della vettura si alterneranno anche Mick Schumacher, Robert Shwartzman, Callum Ilott, Marcus Armstrong e Giuliano Alesi.

La giornata inaugurale vedrà alternarsi al volante della SF71H tre piloti: Shwartzman, Alesi ed Armstrong.

Il figlio d’arte porterà daccapo il nome Alesi su una Ferrari a distanza di 26 anni, mentre il neozelandese ed il russo, quest’anno impegnati ancora in Formula 2 con il team DAMS ed il Prema Racing, completeranno il programma di lavoro del lunedì.

Martedì 26 gennaio toccherà a Charles Leclerc tornare a calarsi all’interno dell’abitacolo di una monoposto a distanza di 44 giorni dall’ultimo appuntamento del 2020 andato in scena ad Abu Dhabi segno che il monegasco ha avuto un tampone negativo dopo aver contratto il COVID-19, mentre grande sarà l’attesa per vedere per la prima volta Carlos Sainz vestito di rosso.

Il madrileno sarà impegnato in pista nell’intera giornata di mercoledì e nella mattinata di giovedì ed avrà così modo di prendere confidenza con la nuova realtà dopo aver trascorso le ultime due stagioni in McLaren.

Gli ultimi due piloti che si alterneranno al volante della SF71H saranno Callum Ilott e Mick Schumacher.

Il tedesco, atteso al debutto in Formula 1 con la Haas, sarà alla guida giovedì pomeriggio e venerdì mattina, mentre l’inglese, da quest’anno test driver della Scuderia, avrà modo di provare nel pomeriggio del 29 gennaio.

Per vedere Leclerc e Sainz al volante della Rossa 2021 si dovrà attendere sino al 12 marzo quando prenderà il via la tre giorni di test pre-stagionali in Bahrain.