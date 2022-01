F1 | Ferrari: chiara alla presentazione, più scura al debutto?

La Ferrari ha deciso che mostrerà via web la monoposto a effetto suolo il 17 febbraio in barba a ogni forma di scaramanzia. Il fondatore del Cavallino, Re Enzo, mai avrebbe pensato il lancio di una nuova macchina in un giorno… sfortunato.

Nell’agenda di Maranello c’era una forchetta di date che si apriva il 16 e si chiudeva il 18 febbraio, giorno della teorica nascita del Drake, visto che lo stesso Enzo aveva raccontato di essere venuto al mondo a Modena il 18 febbraio 1898, ma la sua registrazione all'anagrafe era avvenuta solo due giorni dopo per una forte nevicata.

In realtà la data della presentazione è frutto di un incastro che tiene conto di un count-down: il debutto della monoposto a Barcellona nel filming day programmato per il 22 febbraio, un giorno prima dei test collettivi.

F1 ha chiesto alle squadre di presentarsi in pista con una livrea provvisoria, per mostrare i colori definitivi solo in occasione dei test in Bahrain che precederanno il debutto delle monoposto a effetto suolo a Sakhir.

La livrea della Ferrari per i test di Barcellona 2022 Photo by: Giorgio Piola

Stando alle indiscrezioni, quindi, la Ferrari che vedremo in streaming alla presentazione e poi in pista a Montmelò sarà di un rosso opaco con una tonalità molto simile a quello della SF21, mentre la livrea della stagione 2022 sarà più old style e, quindi, più scura, magari in ossequio ai 75 anni dell’azienda, tenuto conto che la SF1000 vista al GP di Toscana in occasione del millesimo GP della Scuderia aveva riscosso molti consensi (solo) per la sua colorazione.

La livrea che la Ferrari potrebbe avere in Bahrain sarà più scura, quasi "vellutata" Photo by: Giorgio Piola

Visto le Ferrari con sigle celebrative (F60 e SF1000 hanno deluso), ci auguriamo che la nuova Rossa non diventi la SF75…