F1 | Ferrari carica dopo l'incontro fra Elkann e Binotto

L’attenzione mediatica è andata tutta alla presenza di Charles Leclerc e Carlos Sainz a Maranello prima della ripresa del mondiale di Formula dopo la sosta estiva. Nello scatto postato su Instagram dal pilota monegasco si vedono dietro ai due piloti del Cavallino anche il team principal, Mattia Binotto, e lo staff della Gestione Sportiva.

L’immagine testimonia un ambiente carico e sorridente, segno che le turbolenze del GP d’Ungheria sono state cancellate e lo sguardo della Scuderia è proiettato alla seconda parte della stagione nella quale la F1-75 conta di essere protagonista su tutti i circuiti, solo con qualche riserva che riguarda Suzuka (GP del Giappone) e Austin (GP degli Stati Uniti).

In calendario ci sono ancora nove appuntamenti e, almeno sulla carta, la squadra del Cavallino potrebbe riaprire un discorso iridato, dal momento che finora la Scuderia ha raccolto molto meno di quello che ha seminato e avrebbe meritato.

In realtà il momento clou della giornata c’è stato prima che Mattia Binotto caricasse la squadra in vista della triplice di gare che si apre con Spa-Francorchamps e prosegue con Zandvoort e Monza. Nella mattinata di ieri, infatti, c’è stato un incontro del team principal con il presidente della Ferrari, John Elkann.

I bilici Ferrari sono già presenti a Spa-Francorchamps Photo by: Erik Junius

Il meeting sembra sia stato particolarmente utile a definire i piani dei prossimi mesi che vedranno la squadra di Maranello meno accondiscendente alle scelte della FIA in materia di regolamenti presenti e futuri. E non è da escludere qualche colpo di… coda se non ci saranno dei correttivi ad alcune decisioni prese. In Belgio ne sapremo certamente di più…

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Potrebbe essere stato deciso anche qualche potenziamento dello staff (strategie) senza però alcuna rivoluzione, come è giusto in questa fase delicata dell'anno.

La Ferrari va nelle Ardenne con ottimismo ed è pronta a pagare la penalità sull’introduzione dell’ibrido evoluto sulle due F1-75 e non è da escludere che Leclerc adotti un nuovo motore termico che costerebbe altre cinque posizioni sulla griglia, trattandosi della quinta unità da omologare. Il lungo rettilineo del Kemmel dovrebbe permettere una (relativamente) facile rimonta delle rosse…