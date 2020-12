Ferrari: Binotto salta Abu Dhabi e torna in Italia

Anche se era previsto, Mattia Binotto non sarà ad Abu Dhabi per l'ultimo GP della stagione 2020. Il team principal della Ferrari ha accusato un malore mentre era ancora in Bahrain: anziché trasferirsi oggi verso il circuito di Yas Marina, Mattia farà direttamente rientro in Italia.

Le fonti della squadra assicurano che non si tratta di COVID-19, ma di una semplice indisposizione.

Ricordiamo che per Binotto non si tratta del primo GP che salta in questa stagione visto che il numero uno della Gestione Sportiva aveva rinunciato alle trasferte in Turchia e al GP del Bahrain, mentre si era presentato nel paddock in occasione del GP del Sakhir sulla stessa pista.

Anche in questo frangente, dunque, la conduzione del tteam in pista sarà affidata al direttore sportivo, Laurent Mekies.