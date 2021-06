Ferrari: Binotto potrebbe saltare la trasferta del GP d'Austria

Mattia Binotto potrebbe saltare il GP d’Austria. Il team principal, dopo aver completato la redistribuzione dei compiti in pista, può restare a lavorare da Maranello: stando alle indiscrezioni, infatti, l’ingegnere reggiano sarebbe intenzionato a non andare al Red Bull Ring per il primo dei due appuntamenti in Stiria, vale a dire il secondo GP della triplice che sarà inaugurata la prossima settima dal GP di Francia al Paul Ricard.

La Scuderia, infatti, si è data un nuovo assetto organizzativo con Laurent Mekies che è stato elevato a Racing Director, mentre Inaki Rueda ha assunto il ruolo di direttore sportivo pur restando anche a capo delle strategie. Al muretto è stato promosso Ravin Jain, il giovane ingegnere anglo-indiano, che dal remote garage è stato chiamato nel lavoro in prima linea in pit lane.

Già a Baku Binotto non ha preso posto al muretto del Cavallino, seguendo le prove e la gara dentro alla postazione del garage, permettendo che la squadra potesse assumere la nuova fisionomia organizzativa.

In occasione del GP dell’Azerbaijan si è notata anche al presenza di Enrico Cardile, il tecnico toscano che guida la parte tecnica e che nei prossimi appuntamenti sarà impegnato a Maranello nel lavoro di definizione della monoposto 2022 che è in avanzata fase di progettazione.

Non deve sorprendere, quindi, che anche il team principal decida di saltare un appuntamento mondiale, nella consapevolezza che il focus del Cavallino è sul prossimo anno quando la monoposto a effetto suolo dovrà riportare la Scuderia a lottare per il titolo mondiale, contrastando Mercedes e Red Bull.

È probabile che quello dell’Austria possa non essere l’unico GP che farà a meno di Mattia Binotto: ricordiamo che già l’anno scorso il numero uno della Gestione Sportiva aveva rinunciato alle trasferte in Turchia e nel GP del Bahrain, saltando anche l’appuntamento di chiusura ad Abu Dhabi a causa di un malore che lo aveva colpito mentre era in partenza da Sakhir.