F1 | Ferrari: basteranno due puntelli per migliorare la squadra

Un ruolo ridimensionato rispetto a quello di Mattia Binotto? Frederic Vasseur il team principal Ferrari che sarà attivo a Maranello dal 9 gennaio prossimo, è stato nominato General Manager della Scuderia e non Managing Director come il suo predecessore.

Se i dettagli fanno la differenza il manager francese potrebbe avere meno autonomie di quelle che l’ingegnere reggiano si era preso per l’assoluta assenza dei vertici del Cavallino. E' probabile ma non è detto: ci vorrà un po’ di tempo per capire quali saranno state le effettive deleghe che sono state affidate al transalpino.

È vero che Benedetto Vigna pare voglia essere più presente nella nuova Gestione Sportiva e c’è chi ha visto nel cambiamento della definizione dei ruoli una minore autonomia della Scuderia rispetto all’altra parte della strada, ma queste saranno cose che dovranno essere verificate nell’operatività giorno per giorno.

Del resto anche Mattia Binotto rispondeva direttamente prima a Louis Camilleri (grande supporter del reggiano fino alla fine) e poi a Benedetto Vigna. Scopriremo vivendo quanto il cordone ombelicale fra il Reparto Corse e il vertice aziendale del Cavallino sarà più o meno saldo.

Un fatto è certo: Frederic dovrà liberarsi di molte incombenze che in Sauber gli hanno lasciato seguire in prima persona come l’ART Grand Prix, piuttosto che la Spark Racing Technology, che ha l’appalto dei telai di FE e che fa costruire a Dallara, per non parlare del management di piloti come Theo Pourchaire a meno che in Ferrari, come è successo in Mercedes per Toto Wolff, tollerino degli interessi diversificati dall’essere solo il team principal di Maranello. La storia insegna che chi è arrivato a capo del Cavallino si è sempre tolto il resto.

Frederic Vasseur, team principal della Ferrari

Stando alle indiscrezioni, Vasseur non ha intenzione di rivoluzionare il Reparto Corse, ma è chiamato a dare la sua impronta a un mondiale che partirà fra tre mesi. Nella catena di comando non vedremo grandi cambiamenti: come abbiamo già detto Laurent Mekies resterà direttore sportivo, mentre Enrico Cardile (telaio) ed Enrico Gualtieri (motore) porteranno avanti una direzione tecnica a due teste, in attesa che dalla Haas rientri Simone Resta: all’imolese verrebbe dato l’incarico di curare la progettazione della rossa del 20224, mentre è probabile che arrivi da fuori una figura che segua lo sviluppo della 675 nell’arco della stagione, rivedendo magari i processi e i sistemi per far progredire una monoposto, lavorando a stretto contatto con David Sanchez, Head of Vehicle Concept.

Altro punto nevralgico è quello delle strategie: è molto probabile che la Ferrari si rivolga a un tecnico che arrivi dal mercato, portando l’esperienza recente di una squadra di vertice per cercare delle procedure decisionali più pronte: lo staff curato da Inaki Rueda si è rivelato validissimo quando poteva eseguire le strategie studiate a tavolino, mentre è parso fallace nel momento in cui dovevano essere fatte delle scelte istantanee.

La Ferrari non è una squadra da rifondare e la monoposto rossa che è in gestazione avanzata sembra stia nascendo bene: toccherà a Vasseur aggiungere quei tasselli che dovrebbero completare il quadro di un team che è chiamato a lottare per la vittoria.