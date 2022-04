F1 | Ferrari: arriva l'aerodinamico Romani dalla Mercedes

La Ferrari ha tutta l'intenzione di porre fine al digiuno di titoli iridati che in Formula 1 dura ormai dal 2008, anno dell'ultimo trionfo nel Mondiale Costruttori. Il team di Maranello è partito forte in questa nuova era di monoposto a effetto suolo e ha tutta l'intenzione di proseguire con gli standard offerti nelle prime tre uscite stagionali.

5 podi stagionali in appena 3 gare. 2 vittorie ottenute da Charles Leclerc più un secondo posto, uniti a un secondo e un terzo di Carlos Sainz. Questo è il bottino ottenuto dalla Ferrari grazie alla F1-75, monoposto che sino a oggi si è dimostrata la migliore del lotto.

La Ferrari ha potuto sfruttare al meglio il 2021, anno di transizione come più volte dichiarato, per preparare la monoposto di quest'anno e lo ha fatto nel migliore dei modi. Ma sedersi su (parziali) allori sarebbe sbagliato, perché in Formula 1 tutto può cambiare da una gara all'altra, anche e nonostante l'introduzione del budget cap.

Per questo motivo il team di Maranello non è attivo solo nel preparare gli aggiornamenti per le F1-75 che vedremo a partire dalle prossime gare, ma anche sul mercato dei tecnici, così da rafforzare sempre di più reparti strategici e vitali che dovranno consentire alle Rosse di migliorare e arrivare agli obiettivi fissati a inizio stagione.

Il chiaro esempio di quanto fatto dalla Ferrari è Gianluca Romani. L'ingegnere italiano ha fatto parte in maniera attiva del filotto di titoli iridati ottenuti dalla Mercedes dal 2014 al 2021. Nel 2019, Romani era stato promosso ottenendo una posizione a tempo pieno nel reparto aerodinamico di Brackley.

Dall'inizio di aprile, però, Romani è tornato in Italia per mettere le proprie competenze professionali riguardo l'aerodinamica a servizio della Ferrari. Ad annunciarlo è stato lo stesso ingegnere aerodinamico tramite il proprio profilo ufficiale di LinkedIn.

"Sono felice di condividere che sto iniziando un nuovo lavoro. Sono un nuovo aerodinamico alla Ferrari", ha scritto Romani sul proprio profilo, sopra una foto della F1-75 ritratta di profilo.

Un nuovo rinforzo per la Ferrari, una nuova perdita per la Mercedes, che di recente ha dovuto fare i conti con un'emorragia di personale che è passata da Brackley a Milton Keynes, ovvero alla Red Bull. E ora è il turno di Romani, ma alla Ferrari.