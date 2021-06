Ferrari: Amazon Web Service è un nuovo partner

La Ferrari che al Paul Ricard non mostra la livrea Mission Winnow ha ufficializzato una nuova partnership tecnica e commerciale con Amazon Web Services.



Da più di 15 anni AWS è la più usata piattaforma cloud e ha continuamente allargato i suoi servizi in settori ad alto tasso di tecnologia come, ad esempio, l’apprendimento automatico e l’intelligenza artificiale.



Oltre alla partnership tecnologica – che sarà estesa anche alle competizioni GT e Challenge ed alle attività automotive – la Scuderia svilupperà insieme ad AWS una nuova piattaforma di fan engagement che permetterà – attraverso servizi di personalizzazione, contenuti esclusivi e applicazioni interattive – di rafforzare la relazione con i milioni di tifosi presenti in tutto il mondo e di coinvolgere anche le generazioni più giovani nella vita quotidiana del team del Cavallino e dei suoi piloti.

