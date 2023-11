F1 | Ferrari: a Las Vegas con una livrea per celebrare il passato

Dopo la livrea celebrativa per l’appuntamento di Monza, dedicata allo storico successo ottenuto nella 24h di Le Mans con la 499P, Ferrari ha scelto di presentarsi con una nuova veste cromatica bianca e rossa per il Gran Premio di Las Vegas, il quale torna in calendario dopo una lunga assenza.

Sono passati 41 anni dall’ultima volta che si corse nella città più conosciuta dello stato del Nevada, quando le monoposto si diedero battaglia su un circuito allestito temporaneamente nel parcheggio del celebre Caesars Palace. Liberty Media ha investito in maniera importante per questo appuntamento e i team sanno che può rappresentare una vetrina per collaborazioni ed eventi promozionali, tanto che diverse squadre hanno già lanciato attività e linee d’abbigliamento dedicate.

Così come allora, anche quest’anno nel calendario 2023 vi sono ben tre appuntamenti negli Stati Uniti: oltre a quella di Las Vegas, la Formula 1 ha già fatto tappa a Miami e ad Austin, segnale di una crescita esponenziale negli ultimi anni grazie al lavoro svolto dai detentori commerciali del campionato e alla celebre serie Netflix “Drive to Survive”. Chiaramente, la gara di Las Vegas ci svolgerà in notturna, a partire dalle 22 locali, con il tracciato che si snoderà per 6,201 chilometri toccando alcuni fra i punti più iconici della famosa Strip, come il Bellagio, il Venetian e il Caesars Palace. Le vetture sfrecceranno quindi, accanto alle insegne illuminate e alle fontane che rendono famosa Las Vegas in tutto il mondo.

Photo by: Ferrari Livrea Ferrari SF-23, GP di Las Vegas

La Ferrari ha preso parte a tutte le edizioni del campionato del mondo di Formula 1 e ha dunque vissuto da protagonista la prima epoca d’oro della categoria negli Stati Uniti, soprattutto dal 1976 al 1984, negli Stati Uniti si disputarono ben 19 corse valide per il Mondiale, tra cui proprio quelle sul vecchio circuito di Las Vegas. Nel corso di quegli anni, la Rossa scrisse alcune delle pagine più memorabili della sua storia: Niki Lauda e Carlos Reutemann vinsero a Watkins Glen rispettivamente nel 1975 e nel 1978, mentre Clay Regazzoni e Gilles Villeneuve conquistarono il trionfo a Long Beach nel 1976 e nel 1979.

A quei tempi sulla carrozzeria delle Ferrari oltre al rosso c’era molto bianco, che la Scuderia ha deciso di riscoprire in occasione del ritorno a Las Vegas, modificando la livrea della SF-23: sia le ali che alcuni dettagli della vettura saranno verniciati di bianco, affiancando così il tradizionale rosso che ha sempre contraddistinto le monoposto di Maranello. Sparisce anche il nero lungo che era presente su alcuni elementi delle fiancate proprio in favore di questa nuova tonalità bianca. Questa nuova veste cromatica non sarà proposta solo sulla vettura, ma anche sulle tute dei piloti: fondamentale è stato anche il ruolo dei partner, che hanno accettato di modificare i propri colori per sposare il progetto.