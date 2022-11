Topic F.1 analisi tecnica di Giorgio Piola

F1 | Ferrari 675: si realizza una nuova scatola del cambio Il telaio della rossa 2023 è in costruzione, mentre l’aerodinamica è in piena fase di sviluppo in galleria del vento. Un elemento che sarà modificato è certamente la trasmissione: stessa ingranaggeria di quest’anno, ma diversa pelle esterna in carbonio. Andiamo a scoprire di che si tratta…