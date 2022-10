F1 | Ferrari 675 con sospensioni multi link e pull rod anteriore?

Il problema è endemico e sulla F1-75 non si riesce a risolvere. Il calo delle gomme nel GP degli Stati Uniti non è stato graduale, come nelle gare precedenti, ma si è manifestato all’improvviso, togliendo a Charles Leclerc la speranza di portare a termine una rimonta dal 12esimo posto in griglia secondo quelle che erano le aspettative del pilota monegasco.

Charles ha dovuto soccombere alla battaglia abbozzata con Max Verstappen e poi adeguare il suo passo gara alla tenuta delle gomme (ad Austin ne hanno risentito anche le posteriori) per portare a casa un ottimo terzo posto che, a giudicare dal muso lungo del ferrarista, era un risultato decisamente inferiore alle aspettative.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Erik Junius

L’evoluzione della rossa ha portato a generare più energia sugli pneumatici Pirelli anteriori, ma a differenza di quanto si potrebbe pensare, la F1-75 non può permettersi di ammorbidire l’assetto meccanico per i vincoli che derivano da queste sospensioni, per soddisfare le esigenze di gomme che devono restare nella corretta finestra di funzionamento per garantire il migliore comportamento, e non devono essere maltrattate con pattinamenti e perdite di trazione che generano nocivi surriscaldamenti.

Qualcuno ha pensato che questo effetto negativo sia il riflesso dell’introduzione da parte della FIA della direttiva tecnica TD39, ma se si alza la vettura da terra per limitare i saltellamenti del porpoising cala il carico aerodinamico, per cui si dovrebbe poter gestire la rigidezza di barre e ammortizzatori, se non fosse che le vetture a effetto suolo gradirebbero essere dure come dei “ferri da stiro”, mentre le gomme Pirelli non gradiscono affatto le brutalizzazioni che ne deriverebbero.

Ferrari F1-75: ecco la sospensione anteriore, nel 2023 sarà rivista? Photo by: Erik Junius

Trovare il giusto compromesso significa avere in mano la Red Bull di Max Verstappen che maramaldeggia inseguendo il record di vittorie stagionali.

I tecnici del Cavallino non sono riusciti a trovare una soluzione nemmeno agendo all’interno del corner anteriore, espellendo l’aria calda generata da disco e pinza senza che venga irradiata attraverso il cerchio alle gomme per cui il rendimento della rossa è meno stabile di quello della RB18, sebbene nel giro secco eccella con 12 pole position su 19 gare disputate.

E se un vincolo al miglioramento della rossa può derivare dalla sospensione, prepariamoci all’idea che la Ferrari possa cambiare lo schema della sospensione anteriore della 675, sigla di progetto della F1 2023.

Red Bull RB18: la sospensione anteriore pull rod con bracci multi link Photo by: Giorgio Piola

A Maranello nel tempo sono rimasti ancorati a concetti molto, forse troppo, tradizionali e i dati che si stanno raccogliendo in pista indicano che varrebbe la pena di cambiare alcuni concetti come la rinuncia ai doppi triangoli sovrapposti, scegliendo magari articolazioni multi link e passando forse al pull-rod seguendo la strada percorsa con coraggio da Red Bull e McLaren (con minori risultati).

Va detto che durante la fase di studio della monoposto a effetto suolo, i tecnici del Cavallino avevano giù analizzato la fattibilità del pull rod anteriore, per cui, se dovessero decidere di cambiare schema, non partiranno da zero, tanto più che a Maranello erano stati gli ultimi a schierare delle monoposto con il tirante anteriore nel quadriennio che è andato dal 2012 al 2015 con F2012, F138, F14T e F15T.

Che stiano pensando non è detto che poi porti a farlo, considerando che c'è un'ala tradizionalista molto forte all'interno della GeS. Il tempo delle decisioni è molto ristretto...

Chi pensa che le monoposto 2023 saranno solo delle evoluzioni di quelle che vediamo correre in pista si sbaglia di grosso, perché anche la Mercedes ha fatto sapere che la W14 rappresenterà un taglio netto con la W13.