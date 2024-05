F1 | Ferrari: 3 nuove ali posteriori prima del pacchetto ungherese

Il terzo posto di Charles Leclerc nel GP del Made in Italy e dell’Emilia Romagna non ha soddisfatto le aspettative del Cavallino, anche se il monegasco ha arpionato il secondo posto nel mondiale piloti, scavalcando Sergio Perez, in crisi a Imola come non mai in questa stagione.

I tecnici parlano di un pacchetto aerodinamico che sul Santerno ha funzionato, anche se è irritante vedere una macchina, la McLaren, infilarsi fra la Red Bull e la rossa quando il gap risulta di un decimo di secondo al giro. I due piloti hanno confermato che anche a Monte Carlo non si potrà misurare con precisione qual è l’effettiva portata delle modifiche viste all’Enzo e Dino Ferrari, per cui sarà necessario aspettare il GP del Canada e quello di Spagna per avere una valutazione chiara sul primo pacchetto di interventi.

Frederic Vasseur, Team Principal e General Manager Scuderia Ferrari Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

Fred Vasseur insiste nel dire che la Ferrari deve avere un approccio aggressivo in questo mondiale, consapevole che gli sviluppi possono dare un’impronta molto importante all’andamento della stagione. La Scuderia ha cercato di dividere il campionato in tre blocchi per portare un aggiornamento più o meno a ogni terzo di mondiale, per spalmare il budget di sviluppo concesso dai vincoli di spesa previsti per il 2024. Stando alle indiscrezioni filtrate nel paddock del Santerno il prossimo step evolutivo sarebbe stato programmato per il GP d’Ungheria in programma il 21 luglio.

Non è escluso che, a differenza di quanto è accaduto a Miami, la Ferrari possa anticipare qualcuno degli aggiornamenti previsti per Budapest già a Silverstone. In occasione della prima delle tre gare americane in calendario, per stessa ammissione del team principal francese, il pacchetto di Imola avrebbe potuto essere anticipato di un GP. Non si è voluto correre il rischio di far debuttare le novità in un appuntamento con il format della gara Sprint (cosa peraltro riuscita alla McLaren…) preferendo aspettare il primo GP della sequenza europea.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images

Ma fra uno step evolutivo e l’altro, con macro modifiche, sono stati programmati una serie di interventi minori finalizzati ad adeguare la SF-24 alle caratteristiche del tracciato. Nel Principato di Monaco nel prossimo weekend vedremo una nuova ala posteriore da massimo carico a cui faranno seguito altre due soluzioni differenti.

Questo è un dato molto interessante se si confronta che la rossa ha affrontato le prime sei gare della stagione con una configurazione di ala dietro, pur affrontando piste molto diverse fra di loro. La macchina nella nuova configurazione sembra più sensibile alle modifiche, avendo aperto alcune finestre di utilizzo, che richiedono soluzioni più specifiche.

Se l’essere risultata la terza forza a Imola (sia in qualifica sia in gara) può essere stato il dato che più ha fatto rosicare Maranello, l’aver ridotto il gap dalla Red Bull a un solo decimo deve far pensare che a Maranello sono sulla strada giusta. E il giocare d’anticipo con le evoluzioni può essere un modo per prendere gli avversari in contropiede…