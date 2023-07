F1 | Ferrari: c'è un mistero Leclerc nelle condizioni intermedie

Il problema non è la giornata ‘no, quella può capitare, e probabilmente nell’arco di una stagione con ventidue gare (più sei sprint) capita a tutti. Ad allarmare Charles Leclerc è altro, perché ormai è chiaro che in certe condizioni (pista umida e gomme slick) c’è qualcosa che non va. È accaduto (non sempre in gara) a Barcellona ed in Canada, ed oggi è emerso in modo più chiaro sul Red Bull Ring.

“Ogni volta che mi ritrovo con le slick in condizioni di pista un po' asciutte e un po' bagnate lotto come un matto – ha ammesso Leclerc – mi ritrovo completamente fuori dal ritmo di gara. Dobbiamo capire da cosa deriva il problema e come risolverlo, perché ormai sono tre gare di fila che ci troviamo in queste condizioni, e tutte le volte sono stato in difficoltà”.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Leclerc non ha chiarito se l’analisi sarà limitata al suo approccio o si estenderà anche ad aspetti tecnici, ma non ha escluso che possa trattarsi solamente di guida.

“La sensazione che ho è quella di fare qualcosa di sbagliato – ha proseguito Charles – come se il mio stile di guida non si sposi bene con la macchina, e questo mi fa perdere fiducia e mi ritrovo a lottare con la monoposto. Se la pista è completamente asciutta o bagnata non ci sono problemi, è la condizione intermedia a crearmene, all’ingresso di curva faccio più fatica, soprattutto nei tratti ad alta velocità. Ci sono stati alcuni ‘scatti’ che mi hanno fatto quasi perdere la macchina, e correre così diventa molto faticoso”.

Nella prima fase di gara con le intermedie Leclerc ha mantenuto la nona posizione, cedendo solo a Norris tre giri prima del pit-stop per il passaggio alle slick (media) montate al diciottesimo passaggio.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43, Logan Sargeant, Williams FW45 precedono Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Tornato in pista, Charles ha portato a segno qualche sorpasso (Gasly, rimasto con intermedie e Albon) ma è stato passato da Piastri, chiaramente su un altro ritmo. Il ritardo da Hulkenberg (il migliore sulla strategia intermedie-slick) è passato dai 13 secondi dopo il pit-stop ai 19"5 sotto la bandiera a scacchi. Sono numeri che confermano un passo lento.

“È qualcosa che riguarda me perché Carlos è andato forte - ha concluso Leclerc – e non ha nulla a che fare con strategie, è proprio passo gara. Il duello con Ocon potrà anche essere stato interessante da vedere, ma lottare così lontano dalle prime posizioni non è quello che mi interessa e per questo devo fare uno step quando ci sono queste condizioni”.

Una buona notizia in una giornata che Charles vorrà dimenticare in fretta è arrivata dal meteo, che domani prevede una gara asciutta. “Se sarà così saremo in grado di andare forte, forse non come le Red Bull, ma possiamo portare a casa qualcosa di buono”.