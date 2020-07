Fernando Alonso ha firmato con Renault F1 dal 2021

È ufficiale: Fernando Alonso sarà al via del Mondiale 2021 al volante della Renault. L’annuncio è arrivato oggi, e conferma i rumors che sono cresciuti progressivamente negli ultimi giorni togliendo l’effetto sorpresa, con un countdown social iniziato con il rumore del motore V8 Renault (con cui Alonso ha vinto i titoli iridati 2005 e 2006), l’urlo dello spagnolo al termine del Gran Premio del Brasile del 2005, quando si aggiudicò il primo Mondiale, ed infine il volto di Fernando.

“La Renault è la mia famiglia, a questa squadra sono legati i miei ricordi più cari in Formula 1 culminati con la conquista dei miei due titoli mondiali, ma ora guardo al futuro. È con grande orgoglio e con un'immensa emozione che torno in una squadra che mi ha concesso una grande possibilità all'inizio della mia carriera e che ora mi dà l'opportunità di tornare ai massimi livelli”.

La Renault ha annunciato nel suo comunicato stampa un accordo per la stagione 2021, poi nel testo viene specificato “per le prossime stagioni”, ipotesi che sembra essere confermata dalle parole dello stesso Alonso:

“Ho ambizioni in linea con il progetto del team, i progressi che la squadra ha confermato questo inverno danno credibilità agli obiettivi per la stagione 2022 e condividerò tutta la mia esperienza con tutti, dagli ingegneri ai meccanici e ai miei compagni di squadra. La squadra ha ambizioni e mezzi per tornare sul podio, e credo anche io”.

Il terzo ciclo Renault dello spagnolo ha preso forma all’indomani del mancato rinnovo di Daniel Ricciardo, e la trattativa è stata più breve del previsto. Dopo diversi tentativi infruttuosi di trovare spazio in un top-team, Alonso ha dato priorità al suo rientro nel Circus, accettando la proposta di una squadra che oggi non è in grado di lottare per il successo, ma con un trend in crescita.

“La firma di Fernando Alonso fa parte del piano del Gruppo Renault che conferma il suo impegno per tornare ai vertici della Formula 1 – ha commentato Cyril Abiteboul - . La sua presenza nel nostro team è una risorsa formidabile a livello sportivo ma anche per una Casa a cui è molto legato. La forza del legame tra lui, il team ed i nostri fan, hanno reso questo accordo una scelta naturale. La sua esperienza e determinazione ci consentiranno di ottenere il meglio l'uno dall'altro, al fine di portare il team verso l'eccellenza richiesta dalla moderna Formula 1. Insieme a Esteban, la sua missione sarà di aiutare il Team a prepararsi per la stagione 2022 nelle migliori condizioni possibili”.