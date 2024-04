F1 | Famin: "La Alpine A524 è figlia del management precedente"

Alpine si trova nel bel mezzo di un baratro. Una stagione partita con aspettative importanti, ma finita subito nel peggiore dei modi con una A524 protagonista solo nella bella presentazione di febbraio, mentre quando è scesa in pista ha fatto vedere solo il lato peggiore di sé, quello più importante, che riguarda le prestazioni.

In seguito alla prima gara, una volta capite le difficoltà tecniche e aerodinamiche delle A524, il team ha dovuto fare i conti con le dimissioni del direttore tecnico Matt Harman e di Dirk de Beer, responsabile aerodinamico.

A quel punto Alpine è stata costretta a rivedere i propri vertici tecnici per fare in modo di avere un'organizzazione buona per affrontare una situazione complessa e cercare di ribaltare le sorti di una stagione iniziata sotto i peggiori auspici.

"Non è certo un periodo divertente", ha dichiarato Bruno Famin, team principal di Alpine in un'intervista esclusiva rilasciata a F1.com. "Non siamo ovviamente dove vorremmo a livello di prestazioni e di risultati. Non facciamo progetti per essere 15esimi e 16esimi. Vogliamo essere davanti, vogliamo sviluppare le performance della monoposto e vogliamo lottare per podi e vittorie al più presto possibile".

Bruno Famin, Team Principal, Alpine F1 Team Foto di: Motorsport Images

"Vogliamo usare questi momenti difficili. Sappiamo tutti che nel corso degli anni ci sono alti e bassi. Noi ora siamo in basso, ma useremo questa opportunità per tornare più forti molto presto e di sicuro fare i cambiamenti necessari al team per raggiungere i nostri obiettivi".

Famin ha voluto precisare che la monoposto attuale, la A524, è figlia della gestione tecnica precedente. Quasi uno scarico di responsabilità con l'obiettivo di rimboccarsi le maniche per invertire la situazione.

"La monoposto che abbiamo adesso è il risultato del management precedente del team. Ma quello che è importante è ciò che stiamo facendo adesso. E sono felice di ciò che stiamo facendo. Chiaramente la strada che dobbiamo percorrere è molto lunga e abbiamo davvero tanto da migliorare".

"Abbiamo un progetto reale con Alpine. Possiamo avere il progetto di sviluppo del brand Alpine nel motorsport, e in Formula 1 in particolare. Abbiamo pieno supporto dal management. Il team non è assolutamente in vendita. Continueremo a spingere per raggiungere i nostri obiettivi".