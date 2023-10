F1 | Alpine: "Cambiamenti in corso, ma nessuna fretta sul nuovo TP"

Gli ultimi mesi hanno rappresentato un periodo di profondi cambiamenti in casa Alpine. Il primo passo è stato quello di riorganizzare la parte dirigenziale, a partire dal ricollocamento di Laurent Rossi ai progetti speciali, mentre al vertice della casa francese in qualità di CEO è salito Philippe Krief, ex Ferrari ed ex Alfa Romeo.

A luglio è poi arrivata la conferma anche della promozione di Bruno Famin, responsabile del reparto Power Unit di Formula 1, nel ruolo di figura di riferimento per tutte le attività nel motorsport. L’ingegnere si è subito calato nel suo ruolo, assumendo anche ad interim la conduzione del team nel momento dell’addio di Otmar Szafnauer e del direttore sportivo Alan Permane, che ha così salutato la scuderia dopo oltre vent’anni assieme.

Un ruolo complesso a cui si è aggiunta anche la responsabilità di traghettare Alpine in un periodo importante, venendo anche incaricato di valutare quali siano le aree in cui il team francese deve fare dei passi avanti per stabilirsi nella zona più alta della classifica. Non è un mistero che tra i motivi che hanno portato alla separazione con Szafnauer ci siano state anche delle divergenze sui tempi necessari per portare il marchio transalpino a lottare assieme alle altre squadre di riferimento.

Esteban Ocon, Alpine A523 Photo by: Alpine

L’ex Team Principal, infatti, chiedeva tempo alla dirigenza, ben consapevole di aver avviato un piano di reclutamento sul piano del personale che si sarebbe concretizzato nei prossimi mesi e nei prossimi anni, oltre ad aver dato spazio a importanti investimenti per migliorare la strumentazione in fabbrica, puntando ad esempio su un nuovo simulatore. Alpine si divide in due fabbriche: una sede britannica ad Enstone, dove vi è il dipartimento che si occupa del telaio e della parte aerodinamica, e una divisione francese a Viry-Chatillon, dove gli ingegneri si occupano di realizzare le Power Unit.

Famin ha affermato che il miglioramento della comunicazione e cooperazione tra i due stabilimenti è una priorità da affrontare per riuscire a fare un passo in avanti come squadra: "Sto ancora valutando entrambi gli stabilimenti per capire come ottenere maggiori performance e credo che una delle cose fondamentali sia cercare di far lavorare insieme tutte le persone. Intendo entrambi i lati, ma anche all'interno di ciascuno di essi, per estrarre tutto il potenziale che abbiamo. Abbiamo molto potenziale, ma la difficoltà è mettere tutti insieme, tutto insieme per lavorare meglio, che è quello che sto valutando ora".

Famin ritiene che i cambiamenti culturali apportati abbiano già portato benefici alle operazioni in pista della squadra, anche se, come si è visto domenica in Giappone, non tutto è sempre rose e fiori. Tuttavia, Famin è soddisfatto dei cambiamenti apportati, sottolineando che la squadra ha fatto passi importanti nel modo in cui riesce a gestire le strategie, spesso uno dei punti carenti della scuderia francese.

Pierre Gasly, Alpine A523, Oscar Piastri, McLaren MCL60 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Alla fine di luglio abbiamo apportato alcuni cambiamenti piuttosto importanti nella gestione della squadra. Questo ha creato una nuova mentalità nel team in pista. Sono abbastanza soddisfatto di quello che ho visto finora, credo che da allora abbiamo fatto delle ottime gare in termini di esecuzione della strategia".

Il prossimo passo sarà quello di nominare un Team Principal che possa occuparsi stabilmente del team. Per il momento, tuttavia, Famin assicura di non aver fretta: “Non ho alcun ritardo, perché non voglio essere sotto pressione. Per il momento sto valutando tutto. Penso che i cambiamenti che ho visto finora siano abbastanza buoni. Per quanto riguarda la pista, come ho detto, sono molto contento dei piloti, del lavoro che stanno facendo”.